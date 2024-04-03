Bilimsel olarak kanıtlandı: Seyahat 'mutluluk hormonunu' artırıyor

“DÜNYA SORUNLARIMIZIN ÖTESİNE UZANIYOR”

Yılmaz, “Seyahate çıktığınızda sorunlarınızdan uzaklaşmış hissettiğiniz oldu mu? Veya başka bir ülkede uçsuz bucaksız okyanusa bakıp bize sıkıntı veren sorunların aslında dünyanın büyüklüğüne göre ne derece küçük olduğunu hatırladığınız? Veya tüm bunları düşünürken durumun aslında sanıldığı kadar kötü olmadığını, her şeyin bir şekilde çözüleceğini ve dünyanın bizim sorunlarımızın ötesine uzadığını düşündüğünüz?” sorularıyla okurları konu hakkında düşünmeye yöneltti.