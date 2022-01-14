Bilimsel araştırma: 'Kadınlar maske takan erkekleri daha çekici buluyor'

14 Ocak 2022 Cuma, 15:52

Cardiff Üniversitesi Psikoloji Okulu'nda görev yapan araştırmacılar, erkek yüzlerinin çeşitli materyallerle ve farklı ölçüde örtülmesi durumunda karşı cins tarafından ne kadar çekici görüldüğünü inceledi.

Araştırma sonucuna göre tıbbi maskeler erkekleri diğer materyallere nazaran daha çekici gösterirken, en az çekici olan formatın ise yüzün tamamen kapatılması olduğu belirtildi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; 'Bilişsel Araştırma: İlkeler ve Çıkarımlar' isimli dergide yayınlanan araştırma makalesinde elde edilen sonuçların, erkeklerin yüzü örtülmeden önce çekici bulunup bulunulmamasından bağımsız olduğuna vurgu yapıldı.

SONUÇLAR, BİR ÖNCEKİ ARAŞTIRMA İLE ÇELİŞTİ

Ancak bu araştırma, koronavirüs salgınından önce gerçekleştirilen benzer bir araştırmanın sonuçlarıyla ters düşüyor.

Japonya'da 2016'da yapılan bir bilimsel inceleme, insanların tıbbi maskeleri hastalıklarla ilişkilendirmesi nedeniyle maskeli yüzleri daha az sağlıklı ve dolayısıyla daha az çekici olarak algıladığını ortaya koymuştu. Araştırmada söz konusu çekici bulmama durumu, 'hijyenik maske etkisi' olarak tanımlanmıştı.

Cardiff Üniversitesi'nden araştırmacılar, "Tıbbi maskeler hastalıkları akla getirse de, aynı zamanda çekiciliği olumlu yönde etkileyebilecek 'sorumlu ve ilgili vatandaş' olmanın bir işareti olarak da görülebilir" ifadelerini kullandı.

Salgının başlamasından sonra yapılan bir başka incelemede de, "Maskeli yüzlerin hastalığı çağrıştırsa da sosyal olarak daha arzulanabilir ve güvenilir bulunabilir" sonucuna ulaşılmıştı.