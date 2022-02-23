Bilim insanları, ölen bir insanın beyin aktivitelerini ilk kez görüntüledi
Bilim insanları, ölmekte olan bir insanın beyninin aktivitelerini ilk kez kayıt altına aldı.
"Rt.com"un haberine göre, bilim insanları, 87 yaşındaki bir epilepsi hastasının kalp krizi geçirmesinin ardından ölümünün gerçekleştiği sırada kayıtta olan Elektroensefalografi (EEG) sayesinde beyin hareketliliğini inceledi.
Bilim insanları, ölen bir insanın beyninin işlevlerinin "rüya gören, geçmişi hatırlayan veya meditasyon yapan" bir insan beyniyle aynı faaliyetlerde bulunduğunu tespit etti.
87 yaşında hayatını kaybeden kişinin beyin aktivitelerinin 15 dakika boyunca devam ettiği ortaya konulurken, bu gelişmenin ölüm anında neler yaşandığına dair perde araladığı kaydedildi.
"ÖNEMLİ ANLAR SON KEZ HATIRLANABİLİR"
Araştırma ekibinden Dr. Ajmal Zemmar, kişinin ölümünden önce beynin, insan ömründeki önemli anları son kez hatırlayabileceğine işaret etti.
Zemmar, beyin hareketliliğinin hayatın ne zaman sona erdiği ve organ bağışının zamanlamasına dair algıları değiştirebileceğine dikkati çekti.
Araştırmanın sonuçları, Yaşlanma Nörobiliminde Sınırlar dergisinde yayımlandı.
First ever scan of dying human brain shows astounding results. #dying #death #neuroscience #brain #drreaminghttps://t.co/KSFP0GTyur— Robert Weiter (@robert_weiter) February 23, 2022
via @WIONews
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