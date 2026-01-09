Bilimsel olarak kanıtlandı! Küfür etmek mental ve fiziksel gücü artırabilir

Uzun zamandır sadece bir "öfke boşaltma" yöntemi olarak görülen küfür etmenin, aslında insan fizyolojisi üzerinde somut faydaları olduğu Amerikan Psikoloji Derneği (APA) tarafından yayımlanan bir çalışmayla kanıtlandı. Psikolog Richard Stephens ve ekibinin yürüttüğü araştırmalar, insanların küfür ettiklerinde fiziksel olarak daha iyi performans sergilediklerini ve zorlayıcı fiziksel aktiviteleri daha uzun süre sürdürebildiklerini gösteriyor.

ACI EŞİĞİ VE FİZİKSEL DAYANIKLILIK ARTIYOR

Araştırmanın temelinde, küfür etmenin bedensel sınırları nasıl zorladığı yatıyor. Yapılan deneylerde, katılımcıların ellerini buz gibi soğuk suyun içinde tutma süreleri veya şınav pozisyonunda (plank) kalma süreleri ölçüldü. Sonuçlar, küfür eden bireylerin bu acı verici ve yorucu testlere, nötr kelimeler kullananlara göre çok daha uzun süre göğüs gerebildiğini gösterdi.

Richard Stephens, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Birçok durumda insanlar, bilinçli ya da bilinçsizce tam güçlerini kullanmaktan çekinirler. Küfür etmek; odaklanmış, kendinden emin ve daha az dikkati dağılmış hissetmenize yardımcı olan, sınırlarınızı biraz daha zorlamanızı sağlayan kolay erişilebilir bir yoldur" ifadelerini kullandı.

DENEYİN PERDE ARKASI: SANDALYE ŞINAVI TESTİ

Araştırmacılar, bu etkinin ardındaki psikolojik mekanizmayı anlamak için 192 katılımcıyla iki farklı deney gerçekleştirdi. Deney gruplarından biri fiziksel bir zorluk sırasında kendi seçtikleri bir küfrü her iki saniyede bir tekrarlarken, diğer grup nötr bir kelime kullandı. Özellikle "sandalye şınavı" (chair pushup) adı verilen zorlayıcı egzersiz sırasında küfür edenlerin, vücut ağırlıklarını çok daha uzun süre destekleyebildikleri saptandı.

Egzersiz sonrası katılımcılara kendilerini ne kadar güçlü, özgüvenli ve pozitif hissettikleri soruldu. Ayrıca durumun mizahi yönü ve sosyal çekincelerin ortadan kalkıp kalkmadığına dair sorularla "disinhibisyon" (otokontrolün kalkması) seviyeleri ölçüldü.

SOSYAL ZİNCİRLERİ KIRMAK PERFORMANSI TETİKLİYOR

Araştırma ekibi, küfür etmenin sağladığı ekstra gücün, beyni "ketlenmemiş" (disinhibited) bir duruma sokmasından kaynaklandığını düşünüyor. Bu zihinsel durum, beynin acı veya olumsuz sonuçlara daha az odaklanarak bir riske veya zorluğa odaklanmasını sağlıyor.

Stephens, "Küfür ederek sosyal kısıtlamaları bir kenara itiyor ve farklı durumlarda kendimizi daha fazla zorlamamıza izin veriyoruz" diyor. Analizler, küfür etmenin katılımcılarda "psikolojik akış" (flow), dikkat dağıtma (acıdan uzaklaşma) ve özgüven duygularını artırdığını doğruladı. Bu faktörlerin tamamı, ağır egzersizleri daha katlanılabilir kılan temel unsurlar olarak öne çıkıyor.