Bill Gates'ten 5 kitap önerisi

23 Kasım 2021 Salı, 11:51

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, son yıllarda GatesNotes adını verdiği sitesinde önerilerini paylaşıyor. Ünlü iş insanı, daha önce de kitap önerisinde bulunmuştu.

Gates son olarak ABD'de tatil sezonu öncesi beş yeni kitap önerisinde bulundu.

İşte Gates'in paylaştığı kitaplar...

A Thousand Brains: A New Theory of Intelligence - Jeff Hawkins

PalmPilot'un üreticisi olan Jeff Hawkins, yapay zeka çalışmalarıyla biliniyor. Gates'e göre Hawkins çok uzun yıllardır sinirbilim ve makine öğrenmesi üzerine çalışıyor. Bu kitap Hawkins'in yapay zeka geliştirme sürecine yaklaşımını ele alıyor. Kitabın Türkçe çevirisi bulunmuyor.

The Code Breaker - Walter Isaacson

NTV'de yer alan habere göre; Gates, gen düzenleme programı CRISPR'in öncü yatırımcılarından. CRISPR'la çalışan birçok projeye Gates Vakfı yatırım yapmıştı. Walter Isaacson'ın bu kitabı Nobel Ödülü alan biyokimyacı Jennifer Doudna ve çalışma arkadaşlarını merkeze alıyor. Kitapta gen düzenleme konusunda ekip arasında yaşanan etik tartışmalar öne çıkıyor. Kitabın Türkçe çevirisi bulunmuyor.

Klara ve Güneş - Kazuo Ishiguro

Japon asıllı İngiliz romancı Kazuo Ishiguro'nun Klara ve Güneş kitabı Gates'in öneri listesinde yerini aldı. Kitap, Ishiguro Nobel Edebiyat Ödülü aldıktan spnra yazıldı. Kitapta hasta bir genç kızın robotla arkadaşlığı inceleniyor. Gelecekte geçen bu kitabın Türkçe çevirisi bulunuyor.

Hamnet - Maggie O-Farrell

Dünyaca ünlü İngiliz oyun yazarı William Shakespeare'in hayatından bir kesite odaklanan kitap yazarın iç dünyasına ışık tutmaya çalışıyor. Hamnet, Shakespeare'in henüz çocukken ölen öğlu. Bu kayıptan birkaç yıl sonra Shakespeare, Hamlet'i yazdı. Kitabın Türkçe çevirisi bulunmuyor.

Project Hail Mary - Andy Weir

Andy Weir, tüm dünyada çok satan bir bilim kurgu yazarı. Weir'in Marslı kitabı dünya çapında ses getirdi, kitabın popülerliği Matt Damon'ın başrolünde oynadığı film sonrası daha da arttı. Son romanında ise farklı yıldız sisteminde uyanan bir lise öğretmeni olayın kahramanı oluyor.