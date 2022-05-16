Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

Sunuculuğunu Sean 'Diddy' Combs'un üstlendiği 2022 Billboard Müzik Ödülleri, Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Gecenin yıldızı, 7 ödüle layık görülen genç şarkıcı Olivia Rodrigo oldu.

cumhuriyet.com.tr
16 Mayıs 2022 Pazartesi, 12:33
Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu
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Yıldızlarla dolu 2022 Billboard Müzik Ödülleri, 15 Mayıs Pazar günü Nevada, Las Vegas’taki MGM Grand Garden Arena’da gerçekleşti. Etkinliğe, Sean Diddy Combs ev sahipliği yaptı.

Müzik endüstrisinin birbirinden ünlü isimleri, 2022 Billboard Müzik Ödülleri’nde geçen yıl listelere hakim olan sanatçıları kutlamak için Las Vegas’a akın etti. Doja Cat, farklı kategorilerde kazandığı ödüllerle geceden eli boş dönmedi.

Habertürk'ün aktardığına göre; Florence Welch, Travis Barker, Becky G gibi isimlerin performans sergilediği ödül töreninde, genç yıldız Olivia Rodrigo 7 ödül kucakladı.

Kanye West 6 ödül, Drake ve Justin Bieber 5'er ödül, Taylor Swift ise 4 ödül kazandı. İşte 2022 Billboard Müzik Ödülleri'ni kazananlar...

EN İYİ ŞARKICI

Drake


EN İYİ YENİ ŞARKICI

Olivia Rodrigo


EN İYİ ERKEK ŞARKICI

Drake


EN İYİ KADIN ŞARKICI

Taylor Swift


EN İYİ GRUP/İKİLİ

BTS


EN İYİ SOUNDTRACK

Encanto


TOP BILLBOARD 200 LİSTESİ BİRİNCİSİ

Taylor Swift


TOP HOT 100 LİSTESİ BİRİNCİSİ

Olivia Rodrigo


ŞARKISI EN ÇOK SATAN SANATÇI

BTS


RADYODA ŞARKISI EN ÇOK ÇALINAN ŞARKICI

Olivia Rodrigo


TOP BILLBOARD GLOBAL 200 LİSTESİ BİRİNCİSİ

Olivia Rodrigo


TOP BILLBOARD GLOBAL (ABD)

Ed Sheeran


EN İYİ TURNE

The Rolling Stones


EN İYİ DANS/ELEKTRONİK ŞARKICISI

Lady Gaga


EN İYİ R&B ŞARKICISI

Doja Cat


EN İYİ ERKEK R&B ŞARKICISI

The Weeknd


EN İYİ KADIN R&B ŞARKICISI

Doja Cat


EN İYİ R&B TURNESİ

Bruno Mars


EN İYİ RAP ŞARKICISI

Drake


EN İYİ ERKEK RAP ŞARKICISI

Drake


EN İYİ KADIN RAP ŞARKICISI

Megan Thee Stallion


EN İYİ RAP TURNESİ

Omarion & Bow Wow


EN İYİ COUNTRY ŞARKICISI

Taylor Swift


EN İYİ ERKEK COUNTRY ŞARKICISI

Morgan Wallen


EN İYİ KADIN COUNTRY ŞARKICISI

Taylor Swift


EN İYİ COUNTRY GRUBU /İKİLİSİ

Dan + Shay


EN İYİ COUNTRY TURNESİ

Eric Church


EN İYİ ROCK ŞARKICISI

Glass Animals


EN İYİ ROCK TURNESİ

The Rolling Stones


EN İYİ LATİN ŞARKICI

Bad Bunny


EN İYİ ERKEK LATİN ŞARKICI

Bad Bunny


EN İYİ KADIN LATİN ŞARKICI

Kali Uchis


EN İYİ LATİN GRUP/İKİLİ

Eslabon Armado


EN İYİ LATİN TURNE

Los Bukis


TOP BILLBOARD 200 ALBÜMÜ

Olivia Rodrigo, SOUR


EN İYİ R&B ALBÜMÜ

Doja Cat, Planet Her


EN İYİ RAP ALBÜMÜ

Drake, Certified Lover Boy


EN İYİ COUNRTY ALBÜMÜ

Taylor Swift, Red


EN İYİ ROCK ALBÜMÜ

Twenty One Pilots, Scaled and Icy


EN İYİ LATİN ALBÜMÜ

Karol G, KG0516


EN İYİ DANS/ELEKTRONİK ALBÜMÜ

Illenium, Fallen Embers


TOP HOT 100 ŞARKI LİSTESİ BİRİNCİSİ

The Kid Laroi & Justin Bieber, “Stay”


müzik yarışma ödül

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