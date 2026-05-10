Billie Eilish’ten ezber bozan çıkış: 'Hem hayvanları sevip hem et yiyemezsiniz!'

Genç yaşta kazandığı başarılarla müzik dünyasına damga vuran Billie Eilish, bu kez sanatı değil, yaşam tarzı ve etik değerleriyle dünya gündemine oturdu. 12 yaşından beri vegan olan ve her fırsatta hayvan hakları aktivizmini ön plana çıkaran 25 yaşındaki şarkıcı, Elle dergisine verdiği mülakatta çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"İKİ ŞEY BİR ARADA OLAMAZ"

Eilish, "Hangi konuda asla taviz vermezsin?" sorusuna verdiği yanıtla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Sözlerine "Bunun için beni sevmeyeceksiniz" diyerek başlayan ünlü yıldız, hayvan sevgisi ile et tüketimi arasındaki ilişkiyi sert bir dille eleştirdi:

“İki şey bir arada olamaz: Hayvanları çok seviyorum ve et yiyorum. Et yemek özü itibarıyla yanlış. Et yiyebilirsin, istersen ye… Hayvanları sevebilirsin… Ama ikisini birden yapamazsın.”

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Şarkıcının bu ifadeleri kısa sürede forumlarda ve sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı. Pek çok kullanıcı, Eilish’in bu yaklaşımını "radikal" bularak ünlü ismi topa tuttu. Ancak eleştirilere boyun eğmeyen Eilish, 7 Mayıs’ta Instagram hesabından hayvanlara yönelik eziyet görüntülerini içeren sarsıcı videolar paylaşarak karşılık verdi.

"CANLILARI SAVUNMANIN TARTIŞILMASINDAN BIKTIM"

Tepkilerin dinmemesi üzerine bir paylaşım daha yapan genç şarkıcı, bu kez üslubunu sertleştirerek eleştirenlere şu sözlerle çıkıştı:

“Gidip bir iki belgesel izleyin, sevdiğinizi iddia ettiğiniz hayvanlara neler yapıldığını, gezegene bunun ne gibi etkileri olduğunu gösteren görüntüleri görün. Eğer o görüntüleri izlemek sizin için zorsa kendinize dönüp bakmanızı tavsiye ederim. Canlıları savunmanın ya da onlara empati duymanın tartışma konusu olmasından bıktım.”