Billie Eilish'in konserinde 'doldurduğu havayı' 10 bin dolara satışa sürdü

30 Ağustos 2022 Salı, 17:48

Singapur'da yaşanan ilginç olayda bir internet kullanıcısı, ünlü şarkıcının konserinde doldurduğu "çok nadir Billie Eilish havasını" ülkedeki popüler satış sitesi Carousel'e yükledi.

Kullanıcı, sattığı havanın "sızdırmayı önleyen bir kapta tutulduğunu" belirtti.

"KONSERİ KAÇIRANLAR BU HAVAYI ALABİLİRSİNİZ"

Ürün açıklamasında "Konserde en önde durdum ve Billie avazı çıktığı kadar bağırdığı sırada yaydığı havayı poşete doldurdum! Konseri kaçıranlar bu havayı alabilirsiniz! Çok nadir hava!" ifadeleri yer aldı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; kullanıcı, ürünün gerçekten Eilish'in 21 Ağustos'ta Singapur'da verdiği konserden olduğunu kanıtlamak için o gece çektiği bir fotoğrafı da ilana ekledi.

İlan kısa süre sonra kaldırıldı; kullanıcının ürünü sattığı mı yoksa kendisine mi sakladığı bilinmiyor.

DÜNYA TURNESİ 6 AY SÜRECEK

20 yaşındaki Eilish'in toplamda 6 ay sürecek dünya turnesi devam ediyor. Turne 30 Eylül'de sonra erdiğinde ünlü şarkıcı 47 şehirde konser vermiş olacak.

Yakın zamanda Times'a konuşan Eilish, "bir insanın turneye çıkmasının çılgınlık olduğunu" söylemişti. Aynı röportajda Eilish, turne sırasında yoğunluk yüzünden bir keresinde üç gün boyunca güneş ışığı göremediğini dile getirmişti.