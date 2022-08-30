Festival yasaklarının ardından: 'Buika konseri de polis baskınıyla engellenmeye çalışıldı' iddiası

30 Ağustos 2022 Salı, 11:24

Çeşitli illerde mülki idareler eliyle peş peşe gelen festival ve konser yasaklarının ardından yeni bir yasaklama girişimi iddiası daha gündeme geldi.

Müzik yazarı Enes Kudu'nun darkbluenotes.com'da kaleme aldığı yazısında ifade ettiğine göre; 27 Ağustos'ta İstanbul Maximum Uniq Açıkahava'da sahneye çıkan dünyaca ünlü İspanyol şarkıcı Buika'nın da konseri yasaklanmaya çalışıldı. Yazısında, konser sırasında kademeli olarak elektirk kesintisi yaşandığını, Buika'nın ise buna rağmen şarkılarını çıplak sesle söylemeye devam ettiğini belirten Kudu, sanatçının “Bunu anlatmayacaktım ama gündüz polis geldi ve bizi engellemeye çalıştı. Şu an sahneden inmek zorundayım o yüzden bu mecburen son şarkım olacak" dediğini aktardı.

Kudu'nun yazısında ilgili bölüm şöyle:

"Buika şarkı aralarında konuşmayı çok seviyor. Şarkı söylerken sesinin güzelliğiyle bizi bulutların üstünde gökyüzünde salındıran Buika, şarkı aralarında güzel sohbetiyle ve tatlı espirileriyle bizi açık havada bulunan ağaçların dalllarına oturtuyordu adeta. Seyirciler Buika’nın sesiyle esrimeye devam ederken bir elektrik kesintisi yaşandı. Buika çıplak sesle şarkı söylemeye devam etti. Kademe kademe elektrik geldikten sonra çıplak sesle şarkı söylemeye devam etti. Ardından elektrikler tamamen geldikten sonra sahneye gelen birinin ardından Buika şarkıyı bitirdi ve konuşmaya başladı. Şunları söyledi: “Bunu anlatmayacaktım ama gündüz polis geldi ve bizi engellemeye çalıştı. Şu an sahneden inmek zorundayım o yüzden bu mecburen son şarkım olacak. Tabii polislerin neden onları engellemek istediğinden bahsetmedi.

Bir iki şarkı sonra sahneye tekrar bir çocuk girdi ve Buika’ya bir not okuttu. Ardından Buika konserin gerçekleşmesinde katkıları olan iki kadını sahneye çıkardı ve onlara tüm seyirciler önünde teşekkür etti. Ve tüm bunlara rağmen seneye buraya tekrar geldiğinde Türkçe bir şarkı okumanın sözünü verdi. Uniq sahnesinde birçok konser ve etkinliğe gittim. İlk kez geç başlayan ve bir saat gibi kısa bir sürede biten bir konsere denk geldim. Bir gariplik vardı, anlamadım. Ama konseri Buika’nın şu sözleriyle hatırlayacağım: “Yarın sabah uyandığınızda muhteşem bir gece geçirdiğiniz hatırlayın çünkü ben öyle yapacağım.”