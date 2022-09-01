Billur Kalkavan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Akciğeri kanseri tedavisi gören oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan, son sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İyileşme sürecinde olduğunu söyleyen Kalkavan, kendisine destek olanlara da teşekkür ederek, "Yolladığınız her güzel enerji, hücrelerimi iyileştiriyor" dedi
Yaklaşık dört aydır akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan (59), sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Kendisini çok iyi hissettiğini söyleyen Kalkavan, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
"HASTALIĞI ATLATIYORUM"
İyileşme sürecinde olduğunu vurgulayan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
Merhabalar, şimdi benim sağlığımı merak edenler için söyleyeyim; çok iyiyim, her gün daha iyiye gidiyorum. Sonuçlar da güzel çıkıyor. Merak edecek hiçbir şey yok, iyileşiyorum. Kafamdan saç bile çıkıyor da ben kendim kazıtıyorum daha güzel olmadığı için henüz. Yani atlatıyorum ben bu meseleyi... Onun için merakta kalmayın. İkincisi; bu ayki Billur TV çekimlerimiz biraz gecikecek. Maalesef çünkü benim biraz daha hastanede kalmam gerekiyor. Onun için beni affedin. Ayın 3 gibi çekeceğiz yani en yakın zamanda yayında olacağız. Sizleri çok seviyorum, güzel enerjilerinizi almaya devam ediyorum. Yolladığınız her güzel enerji, hücrelerimi iyileştiriyor. Çok çok teşekkürler.
"GÜZEL YÜREĞİN BU HASTALIĞI YENECEK"
Billur Kalkavan’ın yaşadığı sağlık sorununu Hamdi Alkan duyurmuştu. Ünlü yönetmen, "Billur Kalkavan’a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur’cuğum. Daima yanındayım." sözleriyle arkadaşına destek olmuştu.
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