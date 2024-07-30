Binbir zahmetle ekiliyor: Muz kavunu tezgahlarda yerini aldı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde üretilip satılan Gönen kavunu tezgahlardaki yerini aldı. Halk arasında 'muz kavunu' adıyla da anılan Gönen kavunu aroması ve kokusuyla öne çıkıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2024 - 16:09
Binbir zahmetle ekiliyor: Muz kavunu tezgahlarda yerini aldı
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Gönen’e bağlı Körpeağaç Mahallesi’nde yetiştirilen Gönen kavunu mevsimin en güzel kavunu olarak biliniyor. Yaz mevsiminde bolca tüketilen ve halk arasında muz kavunu olarak bilinen Gönen kavunu uygun fiyatıyla tezgahlarda yerini aldı.

Üretici Turgut Dikme de Gönen’in meşhur kavunu olan 'muz kavununu' üretip satanlardan biri. Turgut Dikme, “Gönen'imizin yerli kavunlarını kendim üretiyorum. Körpeağaç Mahallesi’nde 25 dönüm arazimde bu kavunları üretiyorum. Çok emek isteyen bir iş, çok mücadele ettim. Gönen halkı için getirdik, satıyoruz. İnsanlar çok memnun. Aroması çok güzel” diye konuştu.


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