Binlerce yıllık ‘Ölüler Kitabı’ bulundu: Antik Mısır'ın gizemi çözülüyor

Mısır’ın El-Ghuraifa bölgesinde arkeologlar, Yeni Krallık dönemine (MÖ 1550–1070) ait olduğu belirlenen bir mezarlıkta eşine az rastlanır bir keşfe imza attı. Bulunan eserler arasında, 13 metre (43 fit) uzunluğunda ve son derece iyi korunmuş ‘Ölüler Kitabı’ parşömeni dikkat çekti. Antik Mısırlıların ruhani yolculuklarında rehber olarak kullandığı bu metin, mumya ve mezar eşyalarıyla birlikte bulundu.

ANTİK ‘ÖLÜLER KİTABI’ NEDİR?

Günümüzde “Ölüler Kitabı” olarak bilinen metin, Antik Mısır’da “Gündüz Ortaya Çıkma Kitabı” anlamına gelen bir adla anılıyordu. Bu metinler, ölülerin yeraltı dünyasında güvenle yol alması ve öteki dünyaya ulaşması için dualar, büyüler ve talimatlar içeriyordu. Bulunan parşömen, metinlerin en uzun ve en iyi korunmuş örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

KAZI ALANINDAKİ DİĞER BULUNTULAR

Kazılarda, parşömenin yanı sıra çok sayıda mumya, ahşap ve taş lahitler, değerli amuletler ve “şabti” adı verilen küçük heykelcikler ortaya çıkarıldı. Şabtiller, ölülerin ahirette hizmetinde bulunacak figürler olarak mezarlara yerleştirilirdi. Ayrıca, ölen kişilerin iç organlarının saklandığı kanopik kavanozlar da gün yüzüne çıkarıldı.

MISIR’IN GİZEMLERİ ÇÖZÜLMEYE DEVAM EDİYOR

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, keşfin Antik Mısır’ın cenaze geleneklerini ve dini inançlarını daha iyi anlamak için önemli bir fırsat sunduğunu açıkladı. Bu tür keşifler, hem tarih hem de arkeoloji dünyasında heyecan yaratıyor.