Bir ağaçtan 7 kez meyve alınıyor! Köyün yarısı bu işten para kazanıyor...

Yayınlanma: 27.06.2024 - 17:38

Güncelleme: 27.06.2024 - 17:38

Irlamaz, Yayla, Bozkır, Avşar, Osmancık, Dalbahçe ve Kurudere mahallelerinde yetişen yediveren incirinin bu yıl rekoltesinin memnun edici olduğu belirtildi.

Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, gazetecilere, rekolteden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bu incir çeşidimiz 7 kez hasat ediliyor. 600 ila 800 dekar arazide yıllık ortalama 5 bin ton incir üretimi yapılıyor." dedi.

Osmancık Mahallesi Muhtarı Uysal Özcan da incirin hem iç piyasaya hem de ihracata sunulduğunu aktararak, "Fiiyatlar istediğimiz gibi olmasa da rekoltemiz çok güzel. 80 hanenin bulunduğu bir köyüz ve yaklaşık 40 hane geçimini bu üründen sağlıyor. Olgun olarak topladığımız ürünler iç piyasaya, olgunlaşmadan topladıklarımız dünyanın dört bir yanına gönderiliyor. Ürünlerimizi satmakta sıkıntı yaşamıyoruz, satıcılar direkt köyümüze gelerek yemişimizi alıyor." diye konuştu.

İncir tüccarı Memduh Karazeybek de Turgutlu'nun incirine yoğun talep olduğunu aktararak, "Ergin olanları ağırlıklı olarak turizm bölgeleri ve otellere, ham olanlarını ise yurt dışına, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.