Asabi Polis filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

13 Haziran 2022 Pazartesi, 15:55

Asabi Polis, orijinal ismiyle Wasabi, yönetmenliğini Gérard Krawczyk'in yaptığı ve senaryosu Luc Besson tarafından yazılan 2001 yapımı bir Fransız aksiyon-komedi filmidir. Filmin başrol oyuncuları Jean Reno, Michel Muller ve Ryoko Hirosue'dir.

İşte Asabi Polis hakkında tüm ayrıntılar...

WASABİ FİLM KONUSU

Hubert Fiorentini (Jean Reno) Fransa'nın en eksantrik polisidir. Mükemmel bir dedektif olsa da suçlularla mücadelede kullandığı yöntemler amirlerinin hoşuna gitmez. Bir gün Hubert 19 yıldır görmediği tek sevdiği kadının Japonya'da öldüğü haberini alır. Sevdiği kadının cenaze merasiminde 19 yaşında Yumi (Ryoko Hirosue) adında bir kızının olduğunu öğrenir.

Ertesi gün Yumi 20 yaşına basmasıyla yetişkin biri olur. Yumi gyaru tarzı bir yaşam sürdürmekte olup, banka hesabında 200 milyon dolar bulunmaktadır, ancak paraları 20 yaşına geldiğinde alabilecektir. Buda yetmezmiş gibi Yumi'nin paraları yakuza tarafından ele geçirilmek istenmektedir. Bu durumda Hubert kendi yöntemleri ile sorunları çözmek zorunda kalır.

OYUNCULAR

* Jean Reno - Hubert Fiorentini

* Ryoko Hirosue - Yumi Yoshimido

* Michel Muller - Maurice 'Momo'

* Carole Bouquet - Sofia

* Ludovic Berthillot - Jean-Baptiste

* Yan Epstein - Jean-Baptiste 2

* Michel Scourneau - Van Eyck

* Christian Sinniger - Squale

* Jean-Marc Montalto - Olivier

* Alexandre Brik - Irène

* Fabio Zenoni - Josy

* Véronique Balme - Betty

* Jacques Bondoux - Del Rio

* Yoshi Oida - Takanawa

* Haruhiko Hirata - Ishibashi

* Edilberto Ruiz - Guacamole