Bir engel de Nilüfer Müzik Festivali’ne: Konaklama ve alkol satışı yasaklandı
Ard arda gelen festival ve konser yasaklarına 'Dünyayı sev, geyiği öp, festivale gel' sloganıyla düzenlenen Nilüfer Müzik Festivali de eklendi. Konaklama ve alkol satışı yasaklandı, müzik ise 01.00'de susacak.
Bursa Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl 2-3-4 Eylül tarihlerinde 6.'sını düzenlediği Nilüfer Müzik Festivali’nde konaklama ve alkol satışı kaymakamlık kararıyla yasaklandı.
Bursamuhalif'in haberine göre, Nilüfer Kaymakamı Mustafa Özarslan'ın imzasıyla, belediyeye gönderilen resmi yazıda festivale alkol satışı ve gece konaklaması yapılamayacağı vurgulandı. Yazıda müzik yasağının da 01.00'de başladığı hatırlatıldı.
Yazıda, Eğlence Yerlerinde Müzik ve Yayınları Konulu Genelgeye atıfla "Müzik yayının saat 01.00 saatini geçmemesi kaydıyla söz konusu etkinliğin yapılması hususunu bilgi ve gereğini arz ederim" ifadeleri kullanıldı.
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