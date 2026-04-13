Bir fincandan fazlası: 150 yılı aşan bir mirasın hikâyesi

Bir asrı aşan geçmişiyle Kurukahveci Mehmet Efendi, Türk kahvesi kültürünü yalnızca koruyan değil, aynı zamanda onu farklı dönemlerin ihtiyaçlarıyla buluşturarak geliştiren bir yaklaşım benimsiyor. Gelenekten aldığı gücü yenilikçi adımlarla birleştiren marka, kahveyi bir içecek olmanın ötesinde, kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel bir değer olarak yaşatmayı sürdürüyor.

BİR KÜLTÜRÜN DÜNYA YOLCULUĞU

17. yüzyıldan itibaren Avrupa’ya yayılan kahve kültürü, uzun yıllar boyunca “Türk içeceği” olarak anıldı. Kahvehaneler İstanbul’daki örneklerinden ilhamla şekillenirken, kahve yalnızca bir içim deneyimi değil, aynı zamanda bir kültürel etkileşim aracı haline geldi.

Bu güçlü mirasın en önemli temsilcilerinden biri olan Kurukahveci Mehmet Efendi, Türkiye’de Türk kahvesinin standartlarını belirleyen marka olarak, kahveyi günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline getirdi.

GELENEKTEN GELECEĞE UZANAN YENİLİKÇİ YAKLAŞIM

Marka, yalnızca geçmişin mirasını korumakla kalmayıp, kahve kültürünün dönüşümünde de öncü bir rol üstlendi. 1940’lı ve 50’li yıllarda filtre kahveye uygun öğütülmüş kahveleri Türkiye’de sunarak yeni tüketim alışkanlıklarının önünü açtı; 1995 yılında ise ilk paketli filtre kahve ve yerli espresso harmanını tüketicilerle buluşturdu.

Bugün Kolombiya’dan Etiyopya’ya uzanan farklı coğrafyalardan seçilen kahveler ve farklı espresso harmanlarıyla, global kahve kültürüne entegre bir ürün portföyü sunan marka, değişen tüketici beklentilerine uyum sağlarken özünü korumayı sürdürüyor.

KAHVE KÜLTÜRÜNÜ YAŞATAN GLOBAL BİR MARKA

Türk kahvesini dünyanın dört bir yanına taşıyan Kurukahveci Mehmet Efendi, bugün 60’tan fazla ülkeye ihracat yaparak bu eşsiz kültürü uluslararası ölçekte temsil ediyor.

Marka, yalnızca ürünleriyle değil, yürüttüğü kültürel çalışmalarla da Türk kahvesinin bilinirliğini artırmayı ve yeni nesillere aktarmayı hedefliyor.

DEĞİŞEN TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI, DEĞİŞMEYEN DEĞERLER

Günümüzde kahve tüketimi çeşitlenirken, farklı demleme yöntemleri ve tat profilleri öne çıkıyor. Ancak kahvenin özü değişmiyor: keyif, paylaşım ve deneyim.

Kurukahveci Mehmet Efendi üçüncü nesil yöneticilerinden Mehmet Kurukahveci bu yaklaşımı şu sözlerle özetliyor:

“Kurukahveci Mehmet Efendi olarak Türk kahvesi bizim için her zaman özel bir yere sahip. Bu mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için kuruluşumuzdan bu yana büyük bir özenle çalışıyoruz.

Bugün yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın 60 ülkesinde Türk kahvesini kahveseverlerle buluşturuyor; aynı zamanda bu kültürü yeni nesillere anlatmak üzere çeşitli projeler yürütüyoruz.

Bizim için belirleyici olan ise her zaman kahve tutkusudur. Kahveseverlerin tercihleri ne yönde olursa olsun, ister geleneksel ister farklı demleme yöntemleriyle hazırlansın, önemli olan kahvenin keyif vermesidir.

155 yıldır odağımızda hep bu anlayış var.”