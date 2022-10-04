İspanya'nın ünlü lezzeti Çiroz tatlısı (Churros) nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Çiroz tatlısı sosu tarifi...

ÇİROZ TATLISI NASIL YAPILIR?

1) İlk olarak tereyağını oda sıcaklığında eritin, üzerine tuzu da ilave edin. İçine su koyduğunuz bir tencerede tereyağı iyice eriyene kadar kısık ateşte tutun.

2) Su kaynadıktan sonra elediğiniz unu topak olmayacak şekilde yavaş yavaş karıştırarak suya ekleyin. Karışım hamur haline geldiğinde ocaktan alın ve karıştırıp soğutun.