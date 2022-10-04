İspanya'nın ünlü lezzeti Çiroz tatlısı (Churros) nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Çiroz tatlısı sosu tarifi...

cumhuriyet.com.tr
04 Ekim 2022 Salı, 12:13
<p>İspanya mutfağından dünyaya yayılmış bir lezzet olan (<strong>Churros</strong>) <strong>Çiroz,</strong> sevilerek tüketilen lezzetlerin başında geliyor.</p> <p>Oldukça pratif ve lezzetli bu tarif, sosuyla birlikte iştahları kabartan bir tatlı. </p> <p>Churros'un kökeni belirsiz olmasına karşın dünyaya Portekizliler tarafından yayıldığı düşünülüyor. İşte, eşsiz tarifin ayrıntıları...</p>

İspanya mutfağından dünyaya yayılmış bir lezzet olan (Churros) Çiroz, sevilerek tüketilen lezzetlerin başında geliyor.

Oldukça pratif ve lezzetli bu tarif, sosuyla birlikte iştahları kabartan bir tatlı. 

Churros'un kökeni belirsiz olmasına karşın dünyaya Portekizliler tarafından yayıldığı düşünülüyor. İşte, eşsiz tarifin ayrıntıları...

<p><strong>ÇİROZ TATLISI İÇİN MALZEMELER</strong></p> <p>*1 su bardağı un<br />*Yarım su bardağı su<br />*2 küçük boy yumurta<br />*2 yemek kaşığı tereyağı<br />*1 çay kaşığı tuz<br />*1,5 su bardağı ayçiçeği yağı<br />*1 su bardağı toz şeker<br />*90 gram bitter çikolata</p>

ÇİROZ TATLISI İÇİN MALZEMELER

*1 su bardağı un
*Yarım su bardağı su
*2 küçük boy yumurta
*2 yemek kaşığı tereyağı
*1 çay kaşığı tuz
*1,5 su bardağı ayçiçeği yağı
*1 su bardağı toz şeker
*90 gram bitter çikolata

<p><strong>ÇİROZ TATLISI NASIL YAPILIR?</strong></p> <p>1) İlk olarak tereyağını oda sıcaklığında eritin, üzerine tuzu da ilave edin. İçine su koyduğunuz bir tencerede tereyağı iyice eriyene kadar kısık ateşte tutun.</p> <p>2) Su kaynadıktan sonra elediğiniz unu topak olmayacak şekilde yavaş yavaş karıştırarak suya ekleyin. Karışım hamur haline geldiğinde ocaktan alın ve karıştırıp soğutun.</p>

ÇİROZ TATLISI NASIL YAPILIR?

1) İlk olarak tereyağını oda sıcaklığında eritin, üzerine tuzu da ilave edin. İçine su koyduğunuz bir tencerede tereyağı iyice eriyene kadar kısık ateşte tutun.

2) Su kaynadıktan sonra elediğiniz unu topak olmayacak şekilde yavaş yavaş karıştırarak suya ekleyin. Karışım hamur haline geldiğinde ocaktan alın ve karıştırıp soğutun.

<p><strong>3)</strong> Daha sonra hamurun içine yumurtaları kırın ve karıştırıp iyice yedirin.</p> <p><strong>4)</strong> Bir tavaya ayçiçek yağı koyun ve kızdırın. Yumuşak hamuru ucu tırtıklı krema poşetine koyun ve bu kızgın yağa istediğiniz uzunlukta sıkın.</p> <p><strong>5)</strong>  Çirozlar iyice kızardıktan sonra yağdan alın ve peçete serdiğiniz bir tabağa koyup yağını süzdürün.</p>

3) Daha sonra hamurun içine yumurtaları kırın ve karıştırıp iyice yedirin.

4) Bir tavaya ayçiçek yağı koyun ve kızdırın. Yumuşak hamuru ucu tırtıklı krema poşetine koyun ve bu kızgın yağa istediğiniz uzunlukta sıkın.

5)  Çirozlar iyice kızardıktan sonra yağdan alın ve peçete serdiğiniz bir tabağa koyup yağını süzdürün.

<p><strong> 5)</strong> Ardınsan çikolatanızı benmari usulü eritin. Kızarttığınız tatlıların üstüne şeker döküp daha sonra bu çikolataya bandırın ve servis edin.</p>

 5) Ardınsan çikolatanızı benmari usulü eritin. Kızarttığınız tatlıların üstüne şeker döküp daha sonra bu çikolataya bandırın ve servis edin.

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