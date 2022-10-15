Muffin tarifi için gerekli malzemeler nelerdir, muffin nasıl yapılır?
Ünlü yemek programı Masterchef Türkiye'de yapılmasıyla gündeme gelen muffin, ABD mutfağına ait bir tatlıdır. Genellikle, cupcake şeklinde yapılır ve cupcake gibi kâğıttan bir kalıpta pişirilir. Peki, muffin tarifi için gerekli malzemeler nelerdir, muffin nasıl yapılır?
Masterchef programında izleyicinin dikkatini çeken tarifler arasında yer alan muffin, hem çocukların hem de tatlı severlerin dikkatini çekti. İşte, muffin yapımına dair merak edilenler...
MUFFİN TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?
- 3 tane yumurta
- 1 su bardağı şeker
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 2, 5 su bardağı un
- 2 yemek kaşığı kakao
- Tercihe göre içine bitter çikolata
MUFFİN NASIL YAPILIR?
- İlk olarak yumurta ve şeker bir kapta köpürene kadar çırpılır.
- Ardından aynı kaba sıvı yağ eklenir ve biraz daha çırpılır.
- İçerisine elenmiş un, kabartma tozu ve vanilya ilave edilerek tekrar yavaşça çırpılır.
- Son olarak karışıma süt katılarak, bir kez tüm malzemeler daha iyice karıştırılır.
- Muffinler üstüne eklemek için hamurdan bir su bardağı ayrılır ve ayrılan hamur, kakao ile birleştirilerek 2 yemek kaşığı sütle karıştırılır.
- Kalıba pasta kağıdı koyarak hamurlar dökülür. Muffinler, 175 derecede önceden ısıtılmış fırında, 25 dakika pişirilir.
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