Muffin tarifi için gerekli malzemeler nelerdir, muffin nasıl yapılır?

15 Ekim 2022 Cumartesi, 16:04

Masterchef programında izleyicinin dikkatini çeken tarifler arasında yer alan muffin, hem çocukların hem de tatlı severlerin dikkatini çekti. İşte, muffin yapımına dair merak edilenler...

MUFFİN TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

3 tane yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2, 5 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

Tercihe göre içine bitter çikolata

MUFFİN NASIL YAPILIR?

İlk olarak yumurta ve şeker bir kapta köpürene kadar çırpılır.

Ardından aynı kaba sıvı yağ eklenir ve biraz daha çırpılır.

İçerisine elenmiş un, kabartma tozu ve vanilya ilave edilerek tekrar yavaşça çırpılır.

Son olarak karışıma süt katılarak, bir kez tüm malzemeler daha iyice karıştırılır.

Muffinler üstüne eklemek için hamurdan bir su bardağı ayrılır ve ayrılan hamur, kakao ile birleştirilerek 2 yemek kaşığı sütle karıştırılır.