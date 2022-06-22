Elon Musk'ın kaç çocuğu var? Elon Musk'ın oğlu kim? Elon Musk'ın çocuklarının annesi kim?

22 Haziran 2022 Çarşamba, 17:15

Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Musk şu sıralar özel yaşamı ile gündemde. Elon Musk'ın trans çocuğu Xavier Alexander Musk, nisan ayında Santa Monica'daki Los Angeles County Yüksek Mahkemesi’ne isim değişikliği ve yeni cinsiyetini yansıtan bir doğum belgesi talebinde bulundu. 8 yaşındaki genç, bundan böyle bir kadın olarak anılmak istediğini açıkladı ve ismini de Vivian Jenna Wilson olarak değiştirdiğini duyurdu.

ELON MUSK'IN ÇOCUKLARININ ANNESİ KİM?

Musk, ilk eşi Kanadalı yazar Justine Wilson ile tanışırken, her ikisi de Ontario Kraliçe Üniversitesi'nde öğrenciydi. Musk ve Wilson 2000 yılında evlendiler ve 2008'de boşandılar. İlk oğulları Nevada Alexander Musk, 10 haftalıkken ani bebek ölüm sendromundan (SIDS) öldü 2004'te ikiz erkek, ardından 2006'da üçüz erkek çocuk sahibi oldular. Beş oğlun hepsinin velayetini paylaştılar.

7 Mayıs 2018'de Musk ve Kanadalı müzisyen Grimes, çıkmaya başladıklarını açıkladı. 8 Ocak 2020'de Grimes ilk çocuğuna hamile olduğunu açıkladı. Grimes 4 Mayıs 2020'de doğum yaptığını açıkladı. Musk, çocuğuna "X Æ A-12" adını verdiğini iddia etti. Eylül 2021'de çift ayrıldı. Ayrıldıktan altı ay sonra, 'Exa Dark Sideræl' adında bir kız çocukları olduğu ve bunu taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya getirdikleri ortaya çıktı.