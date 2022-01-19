Bir kahkaha, 5 fayda: Gülmek, sağlığımız için neden önemli?

19 Ocak 2022 Çarşamba, 00:00

“Gülmek en iyi ilaçtır” sözünü hepimiz duymuşuzdur; ancak çok azımız bunun gerçekten çok doğru olduğunun kanıtlandığını biliyoruz. İyi bir mizah anlayışı ve gülme yeteneği, sağlığınız için fiziksel, duygusal ve sosyal olarak faydalı olabilir. Gülmek, insanları vücutta sağlıklı fiziksel ve duygusal değişiklikleri tetikleyecek şekilde bir araya getirir. Kahkaha bağışıklık sisteminizi güçlendirir, ruh halinizi iyileştirir, ağrıyı azaltır ve sizi stresin zararlı etkilerinden korur. Zihninizi ve bedeninizi yeniden dengeye getirmek için iyi bir kahkaha hızlı veya daha güvenilirdir. Mizah yüklerinizi hafifletir, umuda ilham verir, sizi başkalarına bağlar ve uyanık tutar. Ayrıca öfkeyi serbest bırakmanıza ve daha erken affetmenize yardımcı olur.

Çocukken gün içerisinde çok daha fazla gülünür, ancak yetişkinler için hayat daha ciddi ve kahkahalar daha seyrek olma eğilimindedir. Araştırmalar, çocukların günde yaklaşık 400 kez güldüğünü göstermiştir. Oysa yetişkinler için bu sayı günde 15 dakika ile şaşırtıcı derecede düşüktür. Ancak mizah ve kahkaha için daha fazla fırsat arayarak duygusal sağlığınızı iyileştirebilir, ilişkilerinizi güçlendirebilir, daha fazla mutluluk bulabilir ve hatta yaşamınıza yıllar ekleyebilirsiniz.

İşte, gülmenin vücudumuz için bazı önemli etkileri...

STRESİ AZALTIR

Stresliyken gülmek biraz çelişkili gelebilir, ancak bundan kurtulmanın en iyi yoludur. Kahkaha, kortizol gibi stres hormonlarını azaltabilir ve mutluluk uyandıran kimyasal endorfinlerin salınmasına yardımcı olabilir. Araştırmalar, gülen insanların genellikle depresyon geliştirme olasılığının daha düşük olduğunu göstermiştir. Stresin fiziksel semptomlarını azaltmaya yardımcı olan kas gevşemesine yardımcı olur.

KALP SAĞLIĞINI GÜÇLENDİRİR

Kahkahaların vücudunuza oksijen arzını arttırdığı da bilinmektedir. Daha fazla oksijen kalbimizi uyarır ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur. İyileştirilmiş oksijen kaynağı, beynin mutlu kimyasal olan endorfinleri salmasına yardımcı olur. Endorfinlerin stres hormonlarının etkilerini ortadan kaldırdığı ve sonuçta kan basıncının düşmesine neden olduğu bilinmektedir. Bu, kalp krizi ve diğer kardiyovasküler hastalıklara yakalanma olasılığını azaltır.

CİĞERLERİNİZİ GÜÇLÜ TUTAR

Yukarıdaki süreç size sağlıklı akciğerler vermek için de çalışır. Ne zaman stresli olsanız, insanların size nefes alıp ona kadar saymanızı söylediğine dikkat edin. Süreç, vücudunuza oksijen akışını artırmak için çalışır ve endorfinlerin salınmasına yardımcı olur. Bir kahkaha seansı da aynı şeyi yapar ve göğüs kaslarını ve diyaframı sıkılaştırır. Bu, kalan havayı ortadan kaldırmaya ve onu taze oksijenle değiştirmeye yardımcı olur.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GELİŞTİRİR

Stres hormonları organlarımıza aşırı yük bindirme eğiliminde olduğu için stresli olmak doğrudan hastalıklarla ilgilidir. Vücudumuz, enfeksiyonla savaşan antikorların salınımında bir azalmaya yol açan strese karşı olumsuz davranır. Bu sonuçta bağışıklık sistemimizi engeller ve sık sık hastalanmaya eğilimli oluruz.

KAHKAHA ACIYI HAFİFLETİR VE RUH HALİNİZİ YÜKSELTİR

Araştırmalar, 15 dakika boyunca gülen bir kişinin ağrılarını yüzde 10 oranında azaltabildiğini gösteriyor. Kahkaha, ruh halinizi yükseltebilir ve genel refah duygunuzu iyileştirebilir. Endişelenmekten veya fazla düşünmekten kendinize bir mola vermenin en iyi yolu budur. Ne kadar çok gülerseniz, o kadar çok endorfin salgılarsınız, böylece vücudunuza olumsuz duygulardan bir mola vermiş olursunuz.

İşte daha fazla gülmenin bazı yolları;