Köpekler neden kendi dışkısını yer? Bu önlenebilir mi?

24 Aralık 2021 Cuma, 00:00

Bir köpeğin kaka yemesiyle ilgili en büyük sorunun, sahipleri için tiksindirici olduğu ortaya çıktı. Köpekler, özellikle de köpek yavruları, yememeleri gereken birçok şeyi yerler ve buna genellikle onların ve diğer köpeklerin ve hatta diğer hayvanların dışkıları dahildir. Her ne kadar 'iğrenç' de olsa, köpeklerin kaka yemesi oldukça yaygındır.

NEDEN BUNU YAPIYORLAR?

Montclair Veteriner Hastanesi'nin sahibi ve tıbbi direktörü Gary Richter, "Bilim, köpeklerin veya köpek yavrularının neden koprofaji olarak bilinen dışkı yedikleri konusunda tam olarak net değil" diyor.

Richter, "Köpeğin uygun bir şekilde dengeli bir diyet ile beslendiğini varsayarsak, koprofajiye yol açan beslenme eksiklikleri çok olası değildir. Gerçekte, dışkı yemek fiziksel bir sorundan ziyade neredeyse yalnızca davranışsal bir sorundur" diyor.

Los Angeles'ın sertifikalı köpek eğitmeni ve Fun Paw Care'in kurucusu Russell Hartstein, köpeklerin neden kaka yediğine dair tek bir nedene işaret eden kesin bir kanıt olmamasına rağmen, bunun tamamen doğal olduğunu da ekliyor.

Bununla birlikte, köpeğinizin kaka yemesinin bazı nedenleri vardır:

1. GENETİK

"Bu, köpeğin genetiğinin bir parçasıdır. Köpekler, pis ve keskin kokular gibi normalde insanları rahatsız edebilecek şeyler ile oynamayı ve yemeyi seven omnivorlardır (hem et hem ot ile beslenen canlı). Köpekler, eğlence için veya onlara ilginç geldiği için besin değeri sıfır olan pek çok şey yerler" diyor Hartstein.

2018 tarihli bir araştırmaya göre, koprofaji, köpeklerin ataları olan kurtlardan kalıtsal bir eğilim olabilir. Kurtlar, parazit yumurtaları içerdiği için inlerinin dışına dışkıladılar. Bir kurt işini başka bir yere yapamayacak kadar hasta veya yaralıysa, sürüyü korumak için kakasını yerdi. Araştırmacılar, parazit yumurtalarının birkaç gün sonra bulaşıcı hale gelebileceğine dikkat çekti. Bu, köpeklerin neden genellikle bir veya iki günden fazla olmayan kaka yediklerini de açıklayabilir.

2. YAŞ

American Kennel Club'a (AKC) göre, kaka yemek, bir köpeğin hayatının belirli aşamalarında doğal bir davranıştır. Örneğin, anne köpekler yavrularını işlerini yapmaya teşvik etmenin bir yolu olarak yalarlar. Ayrıca doğumdan sonraki ilk üç hafta boyunca dışkılarını yiyerek yavrularının ardından temizlik yaparlar. Yavru köpekler doğal olarak kendi kakalarını ve diğer köpeklerin kakalarını yiyerek bu davranışı taklit ederler.

3. BESLENME EKSİKLİKLERİ

Richter'in daha önce de belirttiği gibi, köpeğiniz dengeli bir diyet yapıyorsa beslenme eksiklikleri olası değildir. Bununla birlikte, köpek sahiplerinin, altta yatan bir tıbbi durumun neden olduğu diyet veya emilim sorunlarından kaynaklanabilecek bir beslenme eksikliği belirtilerini gözlemlemeleri gerekmektedir.

Bir besin eksikliğinin belirtileri, hangi besinlerin eksik olduğuna bağlıdır, ancak çoğu zaman donuk veya kırılgan post, kuru, pul pul dökülen veya pullanan cilt, az veya fazla kilolu olma, kaşıntı, iltihaplanma ve yaralar gibi cilt sorunları, sık enfeksiyonlar gibi belirtileri içerir.

4.BELİRLİ TIBBİ DURUMLAR VE İLAÇLAR

Tiroid hastalığı, diyabet ve Cushing hastalığı (vücutta aşırı miktarda stres hormonu üretimi sonucunda ortaya çıkan durum), köpeklerde açlığı artırabilen ve dışkılarını yemelerine neden olabilen bazı durumlardır.

Steroidler, benzodiazepinler ve bazı antihistaminikler gibi ilaçlar da yan etki olarak açlığın artmasına neden olabilir.

5. STRES VE DİĞER DAVRANIŞSAL TETİKLEYİCİLER

Bilimsel olarak kanıtlanmamış olmasına rağmen, bazı uzmanlar köpeklerde koprofajinin kronik stres, kaygı ve can sıkıntısı tarafından tetiklenebileceğine inanıyor. İzole edilmiş köpekler, kapalı bir alanda çok fazla zaman geçirenlerin kaka yeme olasılığı daha yüksektir. AKC'ye göre, sert eğitim yöntemlerinden veya cezadan kaynaklanan kaygı da davranışı tetikleyebilir.

BU DAVRANIŞ ONLARI HASTA EDEBİLİR Mİ?

Richter, "Riskler açısından, bariz 'tiksinç' olması faktörünün yanı sıra, dışkı yemek köpeğinize parazitler bulaştırabilir" diyor. Köpeğiniz ishal, kusma ve uyuşukluk gibi hastalık belirtileri gösteriyorsa, veterinere gitmeniz gerekir.

Bir köpeğin diğer köpeklerin veya hayvanların kakasını yemekten kapabileceği yaygın parazitler; hookworms (kancalı kurtçuk hastalığı), roundworms (yuvarlak kurtçuk hastalığı), giardia, whipworms (kırbaç kurtçukları, trikuriyaz), koksidia gibi parazitleri içerir.

ALIŞKANLIK NASIL BIRAKTIRILIR?

Yavru köpeğiniz kakasını eşeliyorsa, iyi haber şu ki, muhtemelen 9 aylık olduklarında bunu yapmayı bırakacaklar.

Yavru köpeğiniz bunu yapmaya devam ediyorsa veya bunu yapan yetişkin bir köpeğiniz varsa, aşağıdaki ipuçları bu alışkanlığı kırmanıza yardımcı olabilir:

Lazımlık eğitimi verin: Hartstein, "Köpeğinize isteyerek dışkılamayı ve idrara çıkmayı öğretin. Bu, lazımlık eğitiminin hedeflerinden biridir ve köpeğiniz işaret üzerine kaka yapıyorsa, işinizi çok daha kolay hale getirir" diyor.

Köpeğinizin dengeli bir diyet ile beslendiğinden emin olun: Veterineriniz, köpeğinizin beslenme ihtiyaçları için en iyi diyet konusunda daha faydalı bir rehberlik sunabilir. Ancak tipik olarak, köpeğinizi bir köpek maması markasının uygun porsiyon boyutunda besliyorsanız, gerekli besinleri zaten alıyor olmalıdır.

Temizlik konusunda dikkatli olun: Richter, "Koprofaji bir fırsat suçudur" diyor. Etrafta yiyebilecekleri bir kaka yoksa, bu onları alışkanlıktan kurtarabilir.

Köpeğinizi daima tasmalı tutun: Hartstein, "Tasmalı bir köpeğin dışkı yeme olasılığı çok daha düşüktür" diyor. Köpeğinizin yürüyüşlerde tasmalı olması, nereye gittiklerini ve neye bulaşacağını kontrol etmenize yardımcı olur.

Köpeğinize düzenli egzersiz yapın ve kuvvetlendirin: Düzenli egzersiz ve kuvvetlendirme, bir köpeğin enerjisini yakmasına ve kaka yemeye ve diğer hoş olmayan davranışlara yol açabilecek can sıkıntısıyla mücadele etmesine yardımcı olabilir. Farklı rotalarla yürüyüşleri ilginç tutun, at-getir oynayın ve bulmacalar gibi zenginleştirme oyunları deneyin.