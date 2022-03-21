Bir kitap daha 'muzır' ilan edildi
Daha önce İngiliz yazar Alice Oseman'ın 'Kalp Çarpıntısı' adlı kitabını muzır ve müstehcen ilan etmesiyle gündeme gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir kitabı daha "muzır" ilan etti. 1998 doğumlu Emine Tavuz'un yazarı olduğu 'Çürük Vişne Viran' adlı kitabın teşhir edilmesi ve satışı kısıtlandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, bir kitabı daha “muzır” ilan etti.
Kamuoyuna duyurulan kararda şu ifadelere yer verildi:
"Kurulumuzca Re'sen incelenen 'ÇÜRÜK VİŞNE III VİRAN' isimli kitabın incelenmesi neticesinde; kitapta yer alan bazı yazıların 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna; bu sebeple söz konusu kitabın 1117 sayılı Kanunun 3266 sayılı Kanunla değişik 4'üncü maddesindeki sınırlamalara tâbi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir. İlgililere duyurulur."
'SU YOKTU, GÜNEŞ YOKTU, ÖLÜYORDU, DUYAN YOKTU'
Sözcü'nün aktardığı habere göre; kitabın arka kapağında şu metin yer alıyor:
“Bu bir intihardı, ölene kadar ikisi de fark etmedi. O gün, Esila Karam kendi gerçeğiyle yüzleştiğinde ve bunu akıl almaz bir acı takip ettiğinde, bir saksının içinde günbegün ölen bir çiçeğe benzemeye başlamıştı.
Su yoktu, Güneş yoktu. Ölüyordu, duyan yoktu.
Elinde bir bıçak tutuyordu, gören yoktu. Zihnindeki hastalığı herkesten saklayabileceğine inanarak elindeki bıçakla Asrın'a koşmaya devam etti ama ne Asrın o bıçağı görecek kadar normaldi ne de Esila bıçağı tuttuğunu farkında olacak kadar sağlıklıydı.
Sırlar ortalığa saçıldığında, Kıyamet koptuğunda, Ve o bıçak, beklenen kanı sızdırdığında, Adına ayrılık verdikleri bir ölüm yaşandı. Oturdu, tüm bulutlar buna ağladı.”
YAZARI 24 YAŞINDA
Kitabın yazarı Emine Tavuz ise, Epsilon Yayınevi’nin web sitesinde şöyle anlatılıyor:
"3 Mayıs 1998 doğumlu. İstanbul’da yaşıyor. Lise eğitimi sonrasında kazandığı okulu dondurmuş, hedefleri ve var olduğuna inandığı yeteneğinin peşinden gitmiştir. Yazmanın hissetmekten geçtiğine inanan yazar, yazarlık serüvenine Çürük Vişne adlı eseriyle başlamıştır."
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