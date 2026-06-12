Bir milyon öğrenci için kritik gece: 'Bilinçli farkındalık' tekniğiyle zihninizi temizleyin!

Bir milyondan fazla öğrencinin katılacağı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için geri sayım sürüyor. Sınav 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak. İki oturumdan oluşan sınavın ilk oturumu saat 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak.

Uzmanlar, sınav öncesinde zihinsel hazırlığın en az akademik hazırlık kadar önemli olduğunu vurguluyor.

BBC'ye konuşan İngiltere'de Gençlik Ruh Sağlığı Elçisi Dr Alex George, sınavdan önce öğrencilerin kendilerini zorlamamaları gerektiğini belirterek, "Dışarı çıkıp koşu yapmak ya da egzersiz yapmak, zihni sınavdan uzaklaştırmaya yardımcı olabilir" diyor.

Dr Alex, sınavdan önce yeterli beslenmenin önemine, "Aç karnına uyumayın. Vücudunuzun ve zihninizin enerjiye ihtiyacı var" diyerek dikkat çekti.

SOSYAL DESTEK DE KRİTİK BİR UNSUR

Dr Alex, sınavdan önce arkadaşlarla konuşmanın moral açısından etkili olduğunu belirterek, "Olumlu düşünce sınav öncesinde çok önemli" ifadelerini kullandı.

Ayrıca "mindfulness" yani bilinçli farkındalık tekniklerinin de öğrencileri rahatlattığını söylüyor.

"Odana git, tamamen sessiz bir ortam oluştur ya da arkada hafif bir müzik aç ve düşüncelerinin gelip geçmesine izin ver" diye öneriyor Dr Alex.

"Dikkatini nefesine ver; bir süre sonra düşüncelerinin uzaklaştığını ve kendini huzurlu, sakin bir durumda bulduğunu fark edeceksin" diye ekliyor.

En önemli önerilerden biri ise uyku: "Gece boyunca ders çalışmak cazip gelebilir ama iyi bir uyku, sınav performansı için kritik."

Uzmanların sınavdan önceki gece için diğer önerileri şu şekilde sıralanıyor:

-Yatmadan önce ılık süt ve bitki çayları tüketmek yatıştırıcı bir etki yapabilir. Ayrıca uyumadan yaklaşık bir saat önce karbonhidrat açısından zengin bir atıştırmalık tüketmek, uykuyu getiren amino asitlerin beyne ulaşmasını kolaylaştırır.

-Yatmadan en az 30 dakika önce telefonunuzu, tabletinizi veya dizüstü bilgisayarınızı elinizden bırakın.

-Eğer bu cihazları kullanmak zorundaysanız, "gece modu"nun açık olduğundan emin olun. Telefon ya da tabletinizi yatağa götürmemeye çalışın.

-Telefonu alarm olarak kullanmak yerine, klasik bir çalar saat ya da ışığın kademeli olarak artmasıyla sizi nazikçe uyandıran bir saat tercih edebilirsiniz. Böylece gece uyanırsanız internete girme isteğine kapılmazsınız.

-Uzmanlar iyi beslenme ve yeterince su içmenin de sınav günü performansını etkileyebileceğini söylüyor.