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Bir tabak yemekten fazlası: Dünyanın en ilginç 7 restoranı
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Bir tabak yemekten fazlası: Dünyanın en ilginç 7 restoranı

15.06.2025 21:14:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bir tabak yemekten fazlası: Dünyanın en ilginç 7 restoranı

Bazen unutulmaz bir yemek, sadece tadıyla değil, nerede ve nasıl sunulduğuyla da hatırlanır. İşte dünyada “sıradan” olmaktan çok uzak 7 restoran!

Bir tabak yemekten fazlası: Dünyanın en ilginç 7 restoranı

El Diablo – Lanzarote, İspanya

Kanarya Adaları’ndaki aktif bir volkanın tepesinde, doğanın gücünü tabağınıza taşıyan bu restoran, lavlardan gelen jeotermal ısıyla yemek pişiriyor. Muhteşem manzarası ve özgün pişirme yöntemiyle tam anlamıyla ateşli bir deneyim!
Bir tabak yemekten fazlası: Dünyanın en ilginç 7 restoranı

Fortezza Medicea – Toskana, İtalya

Yüksek güvenlikli bir hapishane içinde yer alan bu restoranın mutfağında 7 yıldan fazla ceza almış mahkûmlar çalışıyor. Giriş öncesi güvenlik soruşturması, plastik çatal-bıçak ve sıfır fotoğraf kuralı bu yemeği unutulmaz kılıyor.
Bir tabak yemekten fazlası: Dünyanın en ilginç 7 restoranı

Trata – Ayvalık, Türkiye

Şef Tayfun Gökşin’in rüzgarın yönüne göre her gün başka bir yerde kurduğu gizemli sofrada yemek yiyorsunuz. Gün batımında nerede olacağınızı son anda öğreniyorsunuz. Her yemek bir sürpriz, her lokma özgürlük gibi.
Bir tabak yemekten fazlası: Dünyanın en ilginç 7 restoranı

Under – Lindesnes, Norveç

Avrupa'nın ilk su altı restoranında, beş metre derinlikte balıklarla göz göze gelerek yemeğinizi yiyorsunuz. Panoramik camlardan izlenen deniz altı yaşamı, yemeği adeta bir sualtı gösterisine dönüştürüyor.
Bir tabak yemekten fazlası: Dünyanın en ilginç 7 restoranı

Rollercoaster Restaurant – Viyana, Avusturya

Yemeğinizi verdikten sonra tren raylarına benzer sistemle siparişiniz hızla masanıza geliyor. Hem çocuklar hem de içindeki çocuğu unutmayan yetişkinler için bol kahkahalı bir deneyim.
Bir tabak yemekten fazlası: Dünyanın en ilginç 7 restoranı

Masoch Cafe – Lviv, Ukrayna

Leopold von Sacher-Masoch’un adını taşıyan bu restoran, mazoşist temasıyla dikkat çekiyor. Kırbaçlı garsonlar, gotik atmosfer ve ironik detaylar burayı farklı kılıyor. Kalp değil, adrenalin hızlanıyor.
Bir tabak yemekten fazlası: Dünyanın en ilginç 7 restoranı

Giraffe Manor – Nairobi, Kenya

Burası sadece bir otel değil, aynı zamanda zürafaların başlarını pencereden uzatıp masanıza eşlik ettiği bir restoran. Çocuklar için eğlenceli, yetişkinler için masalsı bir atmosfer sunuyor.
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