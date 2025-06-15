Bir tabak yemekten fazlası: Dünyanın en ilginç 7 restoranı

El Diablo – Lanzarote, İspanya Kanarya Adaları’ndaki aktif bir volkanın tepesinde, doğanın gücünü tabağınıza taşıyan bu restoran, lavlardan gelen jeotermal ısıyla yemek pişiriyor. Muhteşem manzarası ve özgün pişirme yöntemiyle tam anlamıyla ateşli bir deneyim!

Fortezza Medicea – Toskana, İtalya Yüksek güvenlikli bir hapishane içinde yer alan bu restoranın mutfağında 7 yıldan fazla ceza almış mahkûmlar çalışıyor. Giriş öncesi güvenlik soruşturması, plastik çatal-bıçak ve sıfır fotoğraf kuralı bu yemeği unutulmaz kılıyor.

Trata – Ayvalık, Türkiye Şef Tayfun Gökşin’in rüzgarın yönüne göre her gün başka bir yerde kurduğu gizemli sofrada yemek yiyorsunuz. Gün batımında nerede olacağınızı son anda öğreniyorsunuz. Her yemek bir sürpriz, her lokma özgürlük gibi.

Under – Lindesnes, Norveç Avrupa'nın ilk su altı restoranında, beş metre derinlikte balıklarla göz göze gelerek yemeğinizi yiyorsunuz. Panoramik camlardan izlenen deniz altı yaşamı, yemeği adeta bir sualtı gösterisine dönüştürüyor.

Rollercoaster Restaurant – Viyana, Avusturya Yemeğinizi verdikten sonra tren raylarına benzer sistemle siparişiniz hızla masanıza geliyor. Hem çocuklar hem de içindeki çocuğu unutmayan yetişkinler için bol kahkahalı bir deneyim.

Masoch Cafe – Lviv, Ukrayna Leopold von Sacher-Masoch’un adını taşıyan bu restoran, mazoşist temasıyla dikkat çekiyor. Kırbaçlı garsonlar, gotik atmosfer ve ironik detaylar burayı farklı kılıyor. Kalp değil, adrenalin hızlanıyor.