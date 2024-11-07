Bir türlü ısınamamanızın sebepleri bu rahatsızlıklarda gizli olabilir: Yaz kış üşümenin 7 nedeni

Yayınlanma: 07.11.2024 - 10:35

Güncelleme: 07.11.2024 - 10:35

Bazı insanlar her mevsimde, özellikle de kış aylarında, diğerlerinden daha fazla üşür. Ancak sürekli üşümek, yalnızca hava sıcaklığıyla ilişkili olmayabilir. Vücut ısısını dengeleyen pek çok faktör bulunmaktadır ve bu faktörlerdeki dengesizlikler, sürekli üşümeye yol açabilir. Peki, bir türlü ısınamamanızın sebepleri hangi rahatsızlıklarda gizli olabilir? İşte, yaz kış üşümenin 7 nedeni...

YAZ KIŞ ÜŞÜMENİN 7 NEDENİ

1. Anemi (Kansızlık):

Anemi, kanda yeterli kırmızı kan hücresinin bulunmaması veya hemoglobin seviyesinin düşük olması durumudur. Vücutta oksijen taşıyan kırmızı kan hücreleri yeterli seviyede olmadığında, dokulara ve organlara yeterli oksijen ulaştırılamaz ve bu durum üşüme hissine yol açar. Demir eksikliği anemisi, özellikle kadınlarda sık görülen bir durumdur ve bu tür üşüme şikayetlerinin başında gelir.

2. Hipotiroidi (Tiroid bezi yetersizliği):

Tiroid bezi, vücut ısısını ve metabolizmayı düzenleyen hormonları salgılar. Bu bezin yeterince hormon üretmemesi, vücutta soğuğa karşı duyarlılığı artırabilir. Hipotiroidi olan kişiler, genellikle sürekli yorgun, halsiz ve üşür hissederler. Ayrıca, kilo alımı, depresif ruh hali ve cilt kuruluğu gibi belirtiler de hipotiroidinin diğer semptomları arasında yer alır.

3. Düşük kan şekeri:

Kan şekeri, vücudun enerji kaynağıdır. Düşük kan şekeri (hipoglisemi) durumunda, vücudun enerji üretimi azalır ve bu da vücut ısısının düşmesine yol açar. Kan şekerindeki dengesizlikler, özellikle uzun süre aç kalındığında, üşüme hissini artırabilir. Diyabet hastalarında da bu nedenle üşüme sıklıkla görülebilir.

4. Zayıf kan dolaşımı:

Dolaşım sistemi, vücuda sıcaklık sağlamak ve ısı dengesini korumak için kanı tüm vücut boyunca dağıtır. Kan dolaşımının yavaş veya zayıf olduğu durumlarda, özellikle el ve ayaklarda üşüme hissi oluşur. Bu durumun altında kalp rahatsızlıkları, damar tıkanıklığı veya sigara kullanımı gibi nedenler bulunabilir.

5. Düşük vücut yağ oranı:

Vücut yağları, vücuda ısı yalıtımı sağlayarak üşümeyi engeller. Özellikle düşük vücut yağ oranına sahip kişiler, çevresel soğuğa karşı daha hassastır ve üşümeye daha yatkındır. Vücut yağ oranı, fiziksel yapıya, yaşa ve cinsiyete göre değişse de çok düşük seviyelerde olması üşümeye neden olabilir.

6. Stres ve anksiyete:

Psikolojik faktörler de sürekli üşümeye neden olabilir. Stres ve anksiyete durumlarında vücut, "savaş veya kaç" tepkisi verir ve bu durum kan dolaşımını etkiler. Özellikle el ve ayaklarda üşüme, bu tip psikolojik durumların fiziksel belirtilerinden biri olabilir. Uzun süreli stres, vücudun ısı düzenleme mekanizmasını bozabilir.

7. Yetersiz beslenme ve düşük kalori alımı:

Besinler, vücudun enerji ihtiyacını karşılamak ve ısı dengesini sağlamak için gereklidir. Yetersiz beslenme veya çok düşük kalori alımı, vücudun yeterince enerji üretememesine neden olabilir. Özellikle diyet yapanlar veya yetersiz beslenen kişilerde sürekli üşüme daha sık görülür.