Bir tutamı bile kabızlığı önlüyor... Geceden sabaha sorun kalmıyor

Yayınlanma: 03.05.2023 - 23:24

Güncelleme: 03.05.2023 - 23:24

Şiddetli kabızlık sorunundan kurtaran doğal yöntemler! Ulusalpost sitesinde yer alan bir içerikte; Şiddetli kabızlıktan kurtaran yöntemler paylaşıldı. O yöntemler arasında bir bitki dikkat çekiyor.

Şiddetli kabızlık sorunundan kurtaran doğal yöntemler! Ulusalpost sitesinde yer alan bir içerikte; Şiddetli kabızlıktan kurtaran yöntemler paylaşıldı. O yöntemler arasında bir bitki dikkat çekiyor.

1. Tam tahıllı gıdalar: Tam buğday ekmeği, kepekli makarna veya kahverengi pirinç gibi tam tahıllı gıdalar, lif açısından zengindir ve kabızlık sorununu hafifletmeye yardımcı olabilir.

2. Sebzeler: Özellikle brokoli, lahana, ıspanak ve havuç gibi yeşil yapraklı sebzeler, lif ve su içeriği yüksek olduğu için kabızlık sorununu hafifletmeye yardımcı olabilir.

3. Meyveler: Özellikle elma, armut, çilek, ahududu ve portakal gibi meyveler, kabızlık sorununu hafifletmeye yardımcı olan lif ve su içeriği açısından zengindir.

4. Kuruyemişler: Badem, fındık ve ceviz gibi kuruyemişler, lif ve yağ içeriği yüksek olduğu için kabızlık sorununu hafifletmeye yardımcı olabilir.

5. Kuru baklagiller: Nohut, mercimek ve fasulye gibi kuru baklagiller, lif açısından zengin olduğu için kabızlık sorununu hafifletmeye yardımcı olabilir.

6. Su: Yeterli miktarda su tüketmek, sindirim sistemi sağlığı için çok önemlidir. Günde en az 8-10 bardak su içmeye özen gösterin.

KETEN TOHUMU MUCİZESİ

Şiddetli kabızlığa karşı uzmanlar keten tohumunu öneriyorlar. Keten tohumu: Yoğurda katılarak tüketilebilen keten tohumu, kabızlığa iyi gelen gıdalar arasında yer alır.

Keten tohumu yoğurt karışımı hazırlayarak günde 2 kere bu karışımı tüketebilirsiniz. Dilerseniz chia tohumu keten tohumu yoğurt ya da keten tohumu çörek otu yoğurt karışımı hazırlayabilirsiniz. Tüketeceğiniz bu karışım 1 gece içerisinde sizi kabızlıktan kurtaracak.