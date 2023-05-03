Bir tutamı bile kabızlığı önlüyor... Geceden sabaha sorun kalmıyor
Kabızlığa karşı doğal reçeteler. Geceden sabaha kabızlıktan eser bırakmayan bitki..
Şiddetli kabızlık sorunundan kurtaran doğal yöntemler! Ulusalpost sitesinde yer alan bir içerikte; Şiddetli kabızlıktan kurtaran yöntemler paylaşıldı. O yöntemler arasında bir bitki dikkat çekiyor.
Şiddetli kabızlık sorunundan kurtaran doğal yöntemler! Ulusalpost sitesinde yer alan bir içerikte; Şiddetli kabızlıktan kurtaran yöntemler paylaşıldı. O yöntemler arasında bir bitki dikkat çekiyor.
1. Tam tahıllı gıdalar: Tam buğday ekmeği, kepekli makarna veya kahverengi pirinç gibi tam tahıllı gıdalar, lif açısından zengindir ve kabızlık sorununu hafifletmeye yardımcı olabilir.
2. Sebzeler: Özellikle brokoli, lahana, ıspanak ve havuç gibi yeşil yapraklı sebzeler, lif ve su içeriği yüksek olduğu için kabızlık sorununu hafifletmeye yardımcı olabilir.
3. Meyveler: Özellikle elma, armut, çilek, ahududu ve portakal gibi meyveler, kabızlık sorununu hafifletmeye yardımcı olan lif ve su içeriği açısından zengindir.
4. Kuruyemişler: Badem, fındık ve ceviz gibi kuruyemişler, lif ve yağ içeriği yüksek olduğu için kabızlık sorununu hafifletmeye yardımcı olabilir.
5. Kuru baklagiller: Nohut, mercimek ve fasulye gibi kuru baklagiller, lif açısından zengin olduğu için kabızlık sorununu hafifletmeye yardımcı olabilir.
6. Su: Yeterli miktarda su tüketmek, sindirim sistemi sağlığı için çok önemlidir. Günde en az 8-10 bardak su içmeye özen gösterin.
KETEN TOHUMU MUCİZESİ
Şiddetli kabızlığa karşı uzmanlar keten tohumunu öneriyorlar. Keten tohumu: Yoğurda katılarak tüketilebilen keten tohumu, kabızlığa iyi gelen gıdalar arasında yer alır.
Keten tohumu yoğurt karışımı hazırlayarak günde 2 kere bu karışımı tüketebilirsiniz. Dilerseniz chia tohumu keten tohumu yoğurt ya da keten tohumu çörek otu yoğurt karışımı hazırlayabilirsiniz. Tüketeceğiniz bu karışım 1 gece içerisinde sizi kabızlıktan kurtaracak.
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