Bir zamanlar yarım milyon kişi yaşıyordu: Kayıp kıta bulundu

Yayınlanma: 26.06.2024 - 11:35

Güncelleme: 26.06.2024 - 11:35

Kuzey Avustralya kıyılarında, bir zamanlar yarım milyon kadar insana ev sahipliği yapan bir kara parçası keşfedildi .

Şu anda batık olan kıta sahanlığı, son 65.000 yılın büyük bir bölümünde, Yeni Zelanda'dan daha büyük bir alan olan yaklaşık 390.000 kilometre kareyi kaplayan geniş, yaşanabilir bir manzaraydı.

Queensland Griffith Üniversitesi'nden Kasih Norman liderliğindeki dönüm noktası niteliğindeki buluşu gerçekleştiren bilim insanları, Avustralya'nın Kuzeybatı Sahanlığı'ndaki "karmaşık manzaranın" "bugün kıtamızda bulunan hiçbir manzaraya benzemediğini" söyledi.

Ekip bir basın bülteninde, yine de orada yaşayan insanların çevre bölgelerde yaşayanlarla benzer diller konuştuğunu ve benzer kaya sanatı tarzları yarattığını duyurdu .

Norman ve meslektaşları, yaklaşık 18 bin yıl önce son Buzul Çağı sona erdiğinde, küresel ısınmanın deniz seviyelerinin yükselmesine neden olduğunu ve bunun da dünya kıtalarının büyük bir kısmını yok ettiğini açıkladı.

Bu, Sahul süper kıtasını Yeni Gine ve Avustralya'ya böldü ve Tazmanya'nın anakaradan bağlantısını kesti.

Avustralya'nın şu anda sular altında kalan kıta sahanlıklarının çevresel açıdan verimsiz olduğu düşünülüyordu ve bu nedenle orijinal yerli topluluklar tarafından büyük ölçüde görmezden geliniyordu.

Araştırmacılar, "Ancak artan arkeolojik kanıtlar bu varsayımın yanlış olduğunu gösteriyor" diye yazdı.

"Avustralya kıyılarındaki birçok büyük ada (bir zamanlar kıta sahanlığının bir kısmını oluşturan adalar), deniz seviyeleri yükselmeden önce işgal belirtileri gösteriyor."

Yine de Norman ve ekibi araştırmalarını yürütmeden önce arkeologlar, Buzul Çağı öncesi bu batık alanların doğası ve nüfuslarının büyüklüğü hakkında yalnızca spekülasyon yapabiliyorlardı.

Ancak yeni yayınlanan bulgular, eksik ayrıntıların çoğunu doldurdu; Kuzeybatı Sahanlığı'nın takımadalar, göller, nehirler ve hatta büyük bir iç deniz içeren yemyeşil bir bölge olduğunu ortaya çıkardı.

Norman ve ekibi tarafından yürütülen modellemeye göre, Kuzeybatı Rafı, son 65 bin ıl boyunca çeşitli zamanlarda 50.000 ila 500.000 arasında nüfusu desteklemiş olabilir.

Nüfus, yaklaşık 20 bin yıl önce, tüm sahanlığın kuru toprak olduğu son Buzul Çağı'nın zirvesinde zirveye ulaşmıştı. Araştırmacılar, sonuçlara varmak için geçmiş deniz seviyelerini okyanus tabanının yüksek çözünürlüklü haritalarına yansıttılar.

Alçak deniz seviyelerinin, Sahul'un Kuzeybatı Şerifinde, Endonezya'nın Timor adasına doğru 500 kilometre uzanan geniş bir takımada adasını ortaya çıkardığını buldular.

Bu takımadalar 70.000 ila 61.000 yıl önce ortaya çıktı ve yaklaşık 9.000 yıl boyunca sabit kaldı. Bilim adamları, "Bu adaların zengin ekosistemleri sayesinde, insanlar takımadaları basamak taşı olarak kullanarak Endonezya'dan Avustralya'ya aşamalı olarak göç etmiş olabilir" dedi.

Uzmanlar, "Mevcut araziler küçüldükçe geri çekilen popülasyonlar bir araya gelmeye zorlanacaktı" diye yazdı ve bunun hem Kimberley hem de Arnhem topraklarında "yeni kaya sanatı tarzlarının" ortaya çıkmasına yol açtığını belirtti.



