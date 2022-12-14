Bircan Bali ile tartışan Seren Serengil'in canlı yayında çenesi kilitlendi
'Söylemezsem Olmaz' programı sunucuları Bircan Bali ile Seren Serengil, canlı yayında tartıştı. Gerilimin ardından Seren Serengil'in çenesi kilitlendi. Ünlü yorumcunun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Beyaz TV'de hafta içi her gün yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' sunucularından Seren Serengil'in programda yer almaması merak uyandırmıştı.
Demet Akalın'la Los Angeles tatiline giden oradan da programdaki partnerleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Seren Serengil bugün yayına katıldı.
CANLI YAYINDA TARTIŞTILAR
Yayın başlar başlamaz ekranda soğuk rüzgarlar esmeye başladı. Seren Serengil ve Bircan Bali arasında tartışma çıktı.
'SENİ BOZMAYALIM'
Bircan Bali, Seren Serengil'e "Seni bozmayalım diye halay çekmedik. Sen yokken halay çekiyoruz, varken dert çekiyoruz" dedi.
Seren Serengil, Bali'nin konuşmasını "Sözümü kesme" uyarısı ile böldü. Bu durum Bircan Bali'yi daha da kızdırdı.
Seren Serengil "Ben de konuşuyorum" diyerek sert bir karşılık veren Bali'ye bu kez "Lütfen sözümü kesme" dedi.
'ÇENEM KİLİTLENDİ'
Bunun üzerine Bircan Bali, "Lütfenli konuşursak iyi olur. Emir kiplerini bırakalım. Emir kipleri Amerika'da kaldı" diyerek Seren Serengil'e söz verdi.
ÇENESİ KİTLENDİ
İlerleyen dakikalarda Seren Serengil'in çenesi killitlendi. Ünlü yorumcu apar topar programdan ayrıldı. Bircan Bali Seren Serengil'in sağlık durumu hakkında, kendini iyi hissetmediğini ve bugün programda yer alamayacağını söyledi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Stu¨dyoda gergin dakikalar yas¸adıktan sonra Seren Serengil’in yu¨ksek tansiyon ve c¸ene tutulması sebebiyle hastaneye kaldırıldıgˆı belirtildi.
SEVGİLİSİNDEN AÇIKLAMA
Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Yüksek tansiyon ve çene kitlenmesi oldu. Müşahade altına alındı. Başka hastaneye sevk edildi" notunu düştü.
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