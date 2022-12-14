Bircan Bali ile tartışan Seren Serengil'in canlı yayında çenesi kilitlendi

14 Aralık 2022 Çarşamba, 15:33

Beyaz TV'de hafta içi her gün yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' sunucularından Seren Serengil'in programda yer almaması merak uyandırmıştı.

Demet Akalın'la Los Angeles tatiline giden oradan da programdaki partnerleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Seren Serengil bugün yayına katıldı.

CANLI YAYINDA TARTIŞTILAR

Yayın başlar başlamaz ekranda soğuk rüzgarlar esmeye başladı. Seren Serengil ve Bircan Bali arasında tartışma çıktı.

'SENİ BOZMAYALIM'

Bircan Bali, Seren Serengil'e "Seni bozmayalım diye halay çekmedik. Sen yokken halay çekiyoruz, varken dert çekiyoruz" dedi.

Seren Serengil, Bali'nin konuşmasını "Sözümü kesme" uyarısı ile böldü. Bu durum Bircan Bali'yi daha da kızdırdı.

Seren Serengil "Ben de konuşuyorum" diyerek sert bir karşılık veren Bali'ye bu kez "Lütfen sözümü kesme" dedi.

'ÇENEM KİLİTLENDİ'

Bunun üzerine Bircan Bali, "Lütfenli konuşursak iyi olur. Emir kiplerini bırakalım. Emir kipleri Amerika'da kaldı" diyerek Seren Serengil'e söz verdi.

ÇENESİ KİTLENDİ

İlerleyen dakikalarda Seren Serengil'in çenesi killitlendi. Ünlü yorumcu apar topar programdan ayrıldı. Bircan Bali Seren Serengil'in sağlık durumu hakkında, kendini iyi hissetmediğini ve bugün programda yer alamayacağını söyledi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Stu¨dyoda gergin dakikalar yas¸adıktan sonra Seren Serengil’in yu¨ksek tansiyon ve c¸ene tutulması sebebiyle hastaneye kaldırıldıgˆı belirtildi.

SEVGİLİSİNDEN AÇIKLAMA

Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Yüksek tansiyon ve çene kitlenmesi oldu. Müşahade altına alındı. Başka hastaneye sevk edildi" notunu düştü.