Birce Akalay hayranlarını korkuttu: Sevgilisi Hakan Kurtaş ile hastaneye koştular

Rol aldığı bir projenin çekimleri sırasında düşüp göğsünü zedeleyen Birce Akalay, gece sevgilisi Hakan Kurtaş ile apar topar hastaneye gitti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.07.2024 - 09:47
Birce Akalay hayranlarını korkuttu: Sevgilisi Hakan Kurtaş ile hastaneye koştular
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Habertürk'ün haberine göre, oyuncu Birce Akalay, bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Hakan Kurtaş ile gece apar topar Maslak'taki özel bir hastaneye gitti.

Yer aldığı bir projenin çekimleri sırasında düşüp göğsünü zedelediği öğrenilen Birce Akalay'ın yapılan tetkikler sonucunda riskli bir durumu olmadığı tespit edildi.

40 yaşındaki oyuncu, ardından doktorun kendisine yazdığı ilaçları almak için hastaneden ayrıldı.

Birce Akalay, muhabirlerin "Geçmiş olsun" dileklerini iletmesi üzerine "Önemli bir durum yok, çok teşekkür ederim" dedikten sonra otomobiline binip sevgilisi Hakan Kurtaş ile oradan ayrıldı.


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