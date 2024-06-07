Birce Akalay'lı 'Mezarlık' beğeni toplamıştı: Yeni sezonuyla dönüyor

Netflix, yerli polisiye dizisi 'Mezarlık'ın ikinci sezonunun geleceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2024 - 14:45
Birce Akalay'lı 'Mezarlık' beğeni toplamıştı: Yeni sezonuyla dönüyor
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Netflix, 2022 yılında ANS Productions ve Evrensel Film imzası taşıyan 'Mezarlık' adlı polisiye diziyi izleyicilerle buluşturdu. Platform, 'Mezarlık’ın ikinci sezonuyla resmen geri döneceğini duyurdu.

Netflix, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "Başkomiser Önem, başladığı işi asla yarım bırakmaz, Mezarlık 2. sezon yakında" ifadelerini kullandı.

Başrollerinde Birce Akalay, Olgun Toker ve Şehsuvar Aktaş gibi isimlerin yer aldığı 'Mezarlık', kadın cinayetlerine odaklanan ve ekibiyle birlikte gizemli olayları çözmek için çalışan Komiser Önem’i konu ediniyor. Dizinin senaryosunu Onur Böber, Özden Uçar ve Evren Oğuz kaleme alıyor. 



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