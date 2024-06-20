Birce Akalay büyük beğeni toplamıştı: 'Mezarlık' dizisinin ikinci sezon çekimleri başladı

Yayınlanma: 20.06.2024 - 09:52

Güncelleme: 20.06.2024 - 09:52

"Mezarlık" dizisinin ikinci sezon çekimleri başladı. Netflix’te yayınlanan film serisinde Birce Akalay, Özel Suçlar Birimi’nin başına getirilen başkomiser Önem Özülkü karakterine hayat veriyor. ANS Productions ve Evrensel Productions’ın çektiği Mezarlık’ın ikinci sezonunda da Önem ve ekibi nefes kesen sahnelerle kadın cinayetlerini çözmeye devam edecekler. Bu süreçte dizideki kahramanların kişisel hayat hikayeleri ve insanı insan yapan temel duygularına ayna tutulacak.

Bugüne kadar birçok unutulmaz işe imza atarak televizyon ve sinema dünyasına büyük katkı sağlayan Abdullah Oğuz’un yönettiği, Evren Oğuz’la beraber yapımcılığını üstlendiği dizide Birce Akalay’a Olgun Toker, Şehsuvar Aktaş, Hakan Meriçliler, Sezgin Uzunbekiroğlu, Cem Sürgit, Baran Güler, Elif Sevinç ve Arbil Tabur eşlik ediyor. Onur Böber ve Özden Uçar’ın kaleme aldığı dizide Şerif Erol, Alper Kul, Burak Demir, Ercü Turan, Alper Atak, Yılmaz Bayraktar, Cihan Talay, Çiçek Acar, Şeyma Peçe, Pelin Uluksar ve Eliz Türker de rol alıyor.

