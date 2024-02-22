Birce Akalay kim, kaç yaşında, nereli? Birce Akalay hangi dizi ve filmlerde oynadı? Birce Akalay evli mi?

Birce Akalay'ın nereli olduğu, kaç yaşında olduğu oynadığı dizi ve filmler yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Birce Akalay kim, kaç yaşında, nereli? Birce Akalay hangi dizi ve filmlerde oynadı? Birce Akalay evli mi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 19:37
Birce Akalay kim, kaç yaşında, nereli? Birce Akalay hangi dizi ve filmlerde oynadı? Birce Akalay evli mi?
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Birce Akalay'ın yaşamı yurttaşlar tarafından merak edildi. Küçük Ağa dizisinde canlandırdığı Sinem karakteri ile kendini tanıtan oyuncunun hangi dizi ve filmlerde yer aldığı, kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. Peki, Birce Akalay kim, kaç yaşında, nereli? Birce Akalay hangi dizi ve filmlerde oynadı? Birce Akalay evli mi?

BİRCE AKALAY KİMDİR?

Birce Akalay, 19 Haziran 1984 tarihinde İstanbul'da doğdu. Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldıktan sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Akalay, 2007 yılında "Kader" dizisindeki "Lamia" karakteriyle başrolde yer alarak televizyon kariyerine adım attı. Yer aldığı projeler arasında "Yer Gök Aşk", "Ben Onu Çok Sevdim", "Küçük Ağa", "Evli ve Öfkeli", "Hayat Bazen Tatlıdır", "Siyah Beyaz Aşk", "Babil", ve "Son Yaz" dizileri bulunuyor.

Akalay aynı zamanda tiyatro sahnelerinde de yer almış ve Müjdat Gezen'in yönettiği "Yedi Kocalı Hürmüz" müzikalinde "Hürmüz" karakterini canlandırdı. 2020 yılında "Keşanlı Ali Destanı" adlı oyunda "Zilha" rolüne hayat verdi. Tiyatro kariyeri, müzikal yetenekleri ve televizyon projeleriyle Türkiye'de tanınan bir isim haline geldi.

BİRCE AKALAY HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Son Ders: Aşk ve Üniversite

Sizi Seviyorum

Nefes: Vatan Sağolsun

Re-Era

Deliormanlı

Zaferin Rengi

BİRCE AKALAY HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Kader - Lamia

Senin Uğruna - Özlem

Asi - Zeynep

Alayına İsyan - Sevtap

Kış Masalı - Zişan

Yer Gök Aşk - Havva Karagül

Ben Onu Çok Sevdim - Ayhan Aydan

Böyle Bitmesin - Aylin

Küçük Ağa - Sinem Sipahi

Evli ve Öfkeli - Esra

Hayat Bazen Tatlıdır - Hayat Sarıyaz

Siyah Beyaz Aşk - Dr. Aslı Çınar

Ağlama Anne - Alev Fırıncıoğlu

Babil - İlay Yücedağ

Son Yaz - Sare Akay

Kuş Uçuşu - Lale Kıran

Mezarlık - Önem Özülkü

Bir Derdim Var - Doç. Dr. Nilüfer Toska


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