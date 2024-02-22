Birce Akalay kim, kaç yaşında, nereli? Birce Akalay hangi dizi ve filmlerde oynadı? Birce Akalay evli mi?
Birce Akalay'ın nereli olduğu, kaç yaşında olduğu oynadığı dizi ve filmler yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Birce Akalay kim, kaç yaşında, nereli? Birce Akalay hangi dizi ve filmlerde oynadı? Birce Akalay evli mi?
Birce Akalay'ın yaşamı yurttaşlar tarafından merak edildi. Küçük Ağa dizisinde canlandırdığı Sinem karakteri ile kendini tanıtan oyuncunun hangi dizi ve filmlerde yer aldığı, kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. Peki, Birce Akalay kim, kaç yaşında, nereli? Birce Akalay hangi dizi ve filmlerde oynadı? Birce Akalay evli mi?
BİRCE AKALAY KİMDİR?
Birce Akalay, 19 Haziran 1984 tarihinde İstanbul'da doğdu. Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldıktan sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Akalay, 2007 yılında "Kader" dizisindeki "Lamia" karakteriyle başrolde yer alarak televizyon kariyerine adım attı. Yer aldığı projeler arasında "Yer Gök Aşk", "Ben Onu Çok Sevdim", "Küçük Ağa", "Evli ve Öfkeli", "Hayat Bazen Tatlıdır", "Siyah Beyaz Aşk", "Babil", ve "Son Yaz" dizileri bulunuyor.
Akalay aynı zamanda tiyatro sahnelerinde de yer almış ve Müjdat Gezen'in yönettiği "Yedi Kocalı Hürmüz" müzikalinde "Hürmüz" karakterini canlandırdı. 2020 yılında "Keşanlı Ali Destanı" adlı oyunda "Zilha" rolüne hayat verdi. Tiyatro kariyeri, müzikal yetenekleri ve televizyon projeleriyle Türkiye'de tanınan bir isim haline geldi.
BİRCE AKALAY HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
Son Ders: Aşk ve Üniversite
Sizi Seviyorum
Nefes: Vatan Sağolsun
Re-Era
Deliormanlı
Zaferin Rengi
BİRCE AKALAY HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Kader - Lamia
Senin Uğruna - Özlem
Asi - Zeynep
Alayına İsyan - Sevtap
Kış Masalı - Zişan
Yer Gök Aşk - Havva Karagül
Ben Onu Çok Sevdim - Ayhan Aydan
Böyle Bitmesin - Aylin
Küçük Ağa - Sinem Sipahi
Evli ve Öfkeli - Esra
Hayat Bazen Tatlıdır - Hayat Sarıyaz
Siyah Beyaz Aşk - Dr. Aslı Çınar
Ağlama Anne - Alev Fırıncıoğlu
Babil - İlay Yücedağ
Son Yaz - Sare Akay
Kuş Uçuşu - Lale Kıran
Mezarlık - Önem Özülkü
Bir Derdim Var - Doç. Dr. Nilüfer Toska
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