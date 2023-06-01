Birce Akalay uyarıda bulundu: Biraz önce ucuz atlattım

Yayınlanma: 01.06.2023 - 10:27

Güncelleme: 01.06.2023 - 10:27

Ünlü oyuncu Birce Akalay, sosyal medya üzerinden kendisini dolandırmak isteyen bir siber suçluya dair paylaşımda bulundu.

Bir arkadaşının hesabını taklit eden dolandırıcıyı yakaladığını söyleyen Akalay önemli bir uyarıda bulundu.

Akalay Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar siber suçlular azıtmış vaziyette! Arkadaşlarınızın kılığına girip çeşitli hilelerle sizlerin hesaplarınıza erişim sağlamaya çalışıyor aman diyeyim uyanık olun!

Sakın ha! Gerçekten arkadaşınız mı emin olmadan sizden çeşitli sebeplerle oy isteyen hesapların gönderdiği linklere şifrelerinizi girmeyin!

Ben biraz önce ucuz atlattım. Profili ben onu yakalayana kadar arkadaşım Dilara Karabay'ın profili gibiydi. Ben onu yakalayınca da önce IG user oldu ve sonra kayboldu. Bunlar delirmişler iyice. Aman diyeyim dikkat."