Birce Akalay'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup: 'Size tüm kalbimle teşekkür ederim...'

Yayınlanma: 29.05.2023 - 09:51

Güncelleme: 29.05.2023 - 09:52

Türkiye önceki gün Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Seçim sonrası pek çok ünlü isimden gündeme dair paylaşımlar geldi. Bu isimlerden biri de ünlü oyuncu Birce Akalay oldu.

Akalay, seçim sonuçları açıklandıktan sonra sosyal medya hesabından bir yazı yayımlarak CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

"ATATÜRK’ÜN İZİNDEN BİR GÜN OLSUN AYRILMADIĞINIZ İÇİN..."

Oyuncu, seçim süreci boyunca yürüttüğü barışçıl politika nedeniyle teşekkür ettiği Kılıçdaroğlu'na şöyle seslendi:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Size tüm kalbimle teşekkür ederim. Teşekkürüm, bir sanatçı olarak siyasetten bağımsız, kalpten bir teşekkürdür böyle bilinsin isterim. İçimizde, tüm halkımızı kapsayan sonsuz birlikteliğimize ve mevcudiyetimize, ülkemizin bekasına ve refahına dair yeniden yeşerttiğiniz umut için,

Geçmişteki tüm hatalarınızı kabul etmekle birlikte bizi bilgi ışığında barışçıl bir yola koşulsuz ışıkla ve heyecanla yeniden donattığınız için, Önünde gururla durduğunuzu hissettiğim ALTI OK’un felsefesini gerçek anlamda yaşadığınız ve tüm gençlerimizin zihninde yeniden tazelediğiniz için. Katıldığınız açık oturumda ardınızda sizi izleyen ülkemizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden bir gün olsun ayrılmadığınız için. Sevgi ve adalet bizim sonsuz yolumuzdur. Her daim böyle olacak.

Muhtaç olduğumuz kudretin adresine zaten vakıfız. Çalışmaya devam edeceğiz. Var olun sağ olun. Başarınız, sağlığınız daim olsun. Sevgi ve saygılarımla."