Birce Akalay'dan 'Bir Derdim Var' için veda mesajı: 'Keşke daha uzun soluklu olabilseydi!'

Yayınlanma: 05.12.2023 - 13:10

Güncelleme: 05.12.2023 - 13:11

'Bir Derdim Var' Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Birce Akalay ile Mert Fırat'ın paylaştığı yeni sezon dizilerinden biriydi.

Ergenlik sorunlarıyla boğuşan gençler ve ailelerine bir umut ışığı yakmayı hedefiyle yola çıkan dizi ilk bölümde büyük ses getirse de reyting kurbanı oldu.

10. BÖLÜMÜ BİLE GÖREMEDİ

6. bölümüyle ekrana veda etme kararı alan Bir Derdim Var, bu haberle sevenlerini üzdü.

Dizinin başrol oyuncusu Birce Akalay, Nilüfer rolünü canlandırdığı dizinin son bölüm fragmanıyla birlikte bir veda mesajı yayımladı.

Akalay mesajda, "Dizimiz #birderdimvar yola çıktığımız ilk günden, ülkemizdeki hatırı sayılır travmalı çocuğun "YALNIZLIĞINA", ailelerinin ise mahsur kaldığı "KARANLIKLARA" el uzatabilmek heyecanıyla sarmıştı beni..." yazdı.

Ünlü oyuncu şu ifadelere yer verdi:

'Ulusal televizyonları ve sektörümüzü yönlendiren reyting sisteminde ne yazık ki karşılık bulamadı işimiz. Ancak kamuoyu her zaman değerlidir. Aldığımız tüm tepkiler, yorumlar ve alkışlarınız en büyük ödül ve motivasyon kaynağı oldu ve olacak son güne kadar şüpheniz olmasın. Bu anlamda, heyecanımızı ilk günden itibaren paylaşan ve bizi elinden geldiğince desteklemiş tüm dostlarıma ve sevenlerimize yürekten teşekkür ederim. Hayatımdaki en büyük iyi ki'lerimden biri oldu 'Bir Derdim Var'. Keşke daha uzun soluklu olabilseydi... Sevgiyle...'