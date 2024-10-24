Birçok ünlü ismin müzik öğretmeniydi: Faris Akarsu hayatını kaybetti

Yayınlanma: 24.10.2024 - 11:21

Güncelleme: 24.10.2024 - 11:21

Birçok üniversitesinin müzikal bölümünün kurucusu olan ve birçok ünlü ismin keşfedilişimde imzası bulunan Faris Akarsu, hayatını kaybetti. Akarsu'nun vefatını, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı duyurdu.

Yapılan açıklamada; "İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'mıza uzun yıllar emek vermiş, verdiği Batı Müziği, Kompozisyon ve Analizi, Piyano, Toplu İcra ve Batı Müziği Solfej dersleriyle sayısız öğrenciler yetiştirmiş duayen hocamız Faris Akarsu’yu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kıymetli hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine, camiamıza ve sevenlerine baş sağlığı dileriz" denildi.



Faris Akarsu; Aşkın Nur Yengi, Ufuk Yıldırım, İzel Çeliköz, Çelik Erişçi, Ercan Saatçi, Mahsun Kırmızıgül, Yıldız Asyalı ve Murat Boz gibi birçok isme hocalık yaptı.

"BÜYÜK HOCAMIZI KAYBETTİK"

Yıldız Asyalı, Faris Akarsu ardından yaptığı paylaşıma "Hep öğrencilerinin yanında duran Faris Akarsu... Büyük hocamız Faris Akarsu'yu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kedisi Osman’a olan sevgisi, Beşiktaş takımının en bütün taraftarlarından biri ve çok değerli müzikal hocam. Doğru şarkı söyleyebilmeyi senden öğrendim, tüm öğrencilerinin ve senin değerini bilmeyenlerin başı sağ olsun" notunu düştü.