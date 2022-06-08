Biri 2 bin 500, diğeri 2 bin yıllık: 'Afrodit' heykelcikleri ilk kez sergilendi
İzmir Arkeoloji Müzesi'nde aşk, güzellik ve bereket tanrıçası 'Afrodit'in 2 heykelciği, ilk kez sergilenmeye başlandı. Biri 2 bin 500 diğeri 2 bin yıllık olan 'Afrodit' heykelcikleriyle ilgili bilgi veren Müze Müdürlüğü Uzmanı Elvan Tural, "Bu heykelcikler ile özellikle çocuk mezarlarında karşılaşılıyor. 'Afrodit' heykelciklerini gören ziyaretçiler, sergi odasından çıkamıyor" dedi.
İzmir Arkeoloji Müzesi'nin fuaye salonuna cam fanusa yerleştirilen 2 'Afrodit' heykelciği, ilk kez sergilenmeye başlandı. Bronz malzemeden yapılan ilk heykelciğin, Klasik döneme ait 2 bin 500 yıllık olduğu belirtildi. Yüksekliği 16 santimetre olan 'Afrodit'in çıplak ve ayakta tasvir edildiği aktarıldı.
YÜKSEKLİĞİ 35 SANTİMETRE
Saçları bukleli 'Afrodit'in ayrıca kollarının kırık olduğu görüldü, diğer 'Afrodit' heykelciğinin ise mermerden yapıldığı belirtildi. Roma dönemine ait 2 bin yıllık bu heykelciğin yüksekliği de 35 santimetre olarak kayıtlara geçti.
Grimsi beyaz mermerden yapılmış 'Afrodit'in yanında ayrıca küçük kanatlı erkek figürünün bulunduğu görüldü. Kolları ile burnu kırık heykelciğin üzerinde yer yer kalker tabakası olduğu da dikkat çekti.
"ÖLÜYÜ KORUMAK İÇİN KABRE KONUYOR"
Eserlerle ilgili bilgi veren İzmir Müze Müdürlüğü Uzmanı Elvan Tural, "'Afrodit', Yunan ve Anadolu kültüründe yoğun tapınılan bir tanrıça. Aşkı, güzelliği ve bereketi temsil eder. Aynı zamanda uyumun, dengenin tanrıçasıdır. Bu eserler, ibadetle ilgili kullanılıyor. Sadece günlük hayatta kullanılan bir durum değil. Öte dünyada güzelliği ve bereketi temsil etmesi için kullanılabiliyor. Mezar hediyesi olarak kullanıldığı biliniyor. Bu heykelcikler ile özellikle çocuk mezarlarında karşılaşılıyor. Öte dünyada ölüyü korumak için kabre konuyor" diye konuştu.
Elvan Tural, sergiye ilginin yoğun olduğunu belirterek, "'Afrodit' heykelciklerini gören ziyaretçiler, sergi odasından çıkamıyor" dedi.
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