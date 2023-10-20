Birleşmiş Milletler dünyanın en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den bir köy listede, iki köy aday
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (BMDTÖ) 25. Genel Kurulunda, Türkiye'den bir köy, "2023 Dünyanın En İyi Turizm Köyleri" listesine girdi. 2 köy ise listeye girmeye aday. UNWTO 2023 en iyi turizm köyleri...
Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde devam eden BMDTÖ 25. Genel Kurulunda "2023 Dünyanın En İyi Turizm Köyleri" listesi açıklandı.
Kültürel ve doğal kaynaklar, kültürel kaynakların desteklenmesi ve korunması, ekonomik sürdürülebilirlik, sosyal sürdürülebilirlik, çevresel sürdürülebilirlik, turizmin geliştirilmesi ve değer zinciri entegrasyonu, altyapı, sağlık, emniyet ve güvenlik gibi alanlarda en iyi köylerin belirlendiği değerlendirmeye 260 başvuru yapıldı.
Genel Kurul kapsamında yapılan değerlendirmelerin ardından Kazakistan'ın Satı, Özbekistan'ın Sentob ve Türkiye'nin Şirince köyünün de aralarında bulunduğu 54 köy, "2023 Dünyanın En İyi Turizm Köyleri" listesinde yerini aldı.
ŞİRİNCE, DAHA FAZLA ZİYARETÇİ ÇEKMEYİ HEDEFLİYOR
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) tarafından "2023 Dünyanın En İyi Turizm Köyleri" listesinde gösterilen İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince köyü, yabancı turist sayısını artırmayı hedefliyor.
Dağların arasında yeşil bir yamaç üzerine kurulan, zeytin ağaçlarının içindeki taş sokakları, cumbalı beyaz evleriyle dikkati çeken ve yeni statüsüyle mahalle olan Şirince köyü, Türkiye'de köy turizmine öncülük eden yerleşim birimleri arasında gösteriliyor.
Özellikle ilkbaharda günlük 4 bin civarında kişinin ziyaret ettiği tarihi köy, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün 25. Genel Kurulunda açıklanan "2023 Dünyanın En İyi Turizm Köyleri" listesindeki 54 köy arasında yer aldı.
Efes Antik Kenti, Meryem Ana ve Kuşadası Limanı'na yakınlığı nedeniyle turizmin önemli duraklarından biri haline gelen ve "Dünyanın En İyi Turizm Köyleri" ödülüne layık görülen Şirince'de mahalle sakinleri, verilen ödülün köyün şöhretini dünyaya taşıyacağına inanıyor.
EN İYİ TURİZM KÖYLERİ 2023
UNWTO 2023 En İyi Turizm Köyleri
Al Sela, Ürdün
Barrancas, Şili
Biei, Japonya
Caleta Tortel, Şili
Cantavieja, İspanya
Chacas, Peru
Chavin de Huantar, Peru
Dahshour, Mısır
Dhordo, Hindistan
Dongbaek, Kore Cumhuriyeti
Douma, Lübnan
Ericeira, Portekiz
Filandia, Kolombiya
Hakuba, Japonya
Higueras, Meksika
Huangling, Çin
Jalpa de Cánovas, Meksika
Kandovan, İran
La Carolina, Arjantin
Lephis Köyü, Etiyopya
Lerici, İtalya
Manteigas, Portekiz
Morcote, İsviçre
Mosan, Kore Cumhuriyeti
Oku-Matsushima, Japonya
Omitlán de Juárez, Meksika
Oñati, İspanya
Ordino, Andorra
Oyacachi, Ekvador
Paucartambo, Peru
Penglipuran, Endonezya
Pisco Elqui, Şili
Pozuzo, Peru
Saint-Ursanne, İsviçre
Saty, Kazakistan
Schladming, Avusturya
Sehwa, Kore Cumhuriyeti
Sentob, Özbekistan
Shirakawa, Japonya
Sigüenza, İspanya
Şirince, Türkiye
Siwa, Mısır
Slunj, Hırvatistan
Sortelha, Portekiz
St.Anton am Arlberg, Avusturya
Tân Hoá, Vietnam
Taquile, Peru
Tokaj, Macaristan
Valeni, Moldova
Vila da Madalena, Portekiz
Xiajiang, Çin
Zapatoca, Kolombiya
Zhagana, Çin
Zhujiawan, Çin
Bu yıl Yükseltme Programına katılmak üzere seçilen köyler şunlar:
Asuka, Japonya
Baños de Montemayor, İspanya
Bilebante, Endonezya
Ciocane?ti, Romanya
Civita di Bagnoregio, İtalya
El Cisne, Ekvador
Iza, Kolombiya
Kale Üçağız, Türkiye
Kemaliye, Türkiye
Kfar Masaryk, İsrail
Madla, Hindistan
Ounagha, Fas
Pela, Endonezya
Puerto Octay, Şili
Sabbioneta, İtalya
Aziz Catherine, Mısır
Sarhua, Peru
Taro, Endonezya
Vila de Frades, Portekiz
Yanque, Peru
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