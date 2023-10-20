Birleşmiş Milletler dünyanın en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den bir köy listede, iki köy aday

Yayınlanma: 20.10.2023 - 10:55

Güncelleme: 20.10.2023 - 11:03

Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde devam eden BMDTÖ 25. Genel Kurulunda "2023 Dünyanın En İyi Turizm Köyleri" listesi açıklandı.

Kültürel ve doğal kaynaklar, kültürel kaynakların desteklenmesi ve korunması, ekonomik sürdürülebilirlik, sosyal sürdürülebilirlik, çevresel sürdürülebilirlik, turizmin geliştirilmesi ve değer zinciri entegrasyonu, altyapı, sağlık, emniyet ve güvenlik gibi alanlarda en iyi köylerin belirlendiği değerlendirmeye 260 başvuru yapıldı.

Genel Kurul kapsamında yapılan değerlendirmelerin ardından Kazakistan'ın Satı, Özbekistan'ın Sentob ve Türkiye'nin Şirince köyünün de aralarında bulunduğu 54 köy, "2023 Dünyanın En İyi Turizm Köyleri" listesinde yerini aldı.

ŞİRİNCE, DAHA FAZLA ZİYARETÇİ ÇEKMEYİ HEDEFLİYOR

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) tarafından "2023 Dünyanın En İyi Turizm Köyleri" listesinde gösterilen İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince köyü, yabancı turist sayısını artırmayı hedefliyor.

Dağların arasında yeşil bir yamaç üzerine kurulan, zeytin ağaçlarının içindeki taş sokakları, cumbalı beyaz evleriyle dikkati çeken ve yeni statüsüyle mahalle olan Şirince köyü, Türkiye'de köy turizmine öncülük eden yerleşim birimleri arasında gösteriliyor.

Özellikle ilkbaharda günlük 4 bin civarında kişinin ziyaret ettiği tarihi köy, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün 25. Genel Kurulunda açıklanan "2023 Dünyanın En İyi Turizm Köyleri" listesindeki 54 köy arasında yer aldı.

Efes Antik Kenti, Meryem Ana ve Kuşadası Limanı'na yakınlığı nedeniyle turizmin önemli duraklarından biri haline gelen ve "Dünyanın En İyi Turizm Köyleri" ödülüne layık görülen Şirince'de mahalle sakinleri, verilen ödülün köyün şöhretini dünyaya taşıyacağına inanıyor.

EN İYİ TURİZM KÖYLERİ 2023

UNWTO 2023 En İyi Turizm Köyleri

Al Sela, Ürdün

Barrancas, Şili

Biei, Japonya

Caleta Tortel, Şili

Cantavieja, İspanya

Chacas, Peru

Chavin de Huantar, Peru

Dahshour, Mısır

Dhordo, Hindistan

Dongbaek, Kore Cumhuriyeti

Douma, Lübnan

Ericeira, Portekiz

Filandia, Kolombiya

Hakuba, Japonya

Higueras, Meksika

Huangling, Çin

Jalpa de Cánovas, Meksika

Kandovan, İran

La Carolina, Arjantin

Lephis Köyü, Etiyopya

Lerici, İtalya

Manteigas, Portekiz

Morcote, İsviçre

Mosan, Kore Cumhuriyeti

Oku-Matsushima, Japonya

Omitlán de Juárez, Meksika

Oñati, İspanya

Ordino, Andorra

Oyacachi, Ekvador

Paucartambo, Peru

Penglipuran, Endonezya

Pisco Elqui, Şili

Pozuzo, Peru

Saint-Ursanne, İsviçre

Saty, Kazakistan

Schladming, Avusturya

Sehwa, Kore Cumhuriyeti

Sentob, Özbekistan

Shirakawa, Japonya

Sigüenza, İspanya

Şirince, Türkiye

Siwa, Mısır

Slunj, Hırvatistan

Sortelha, Portekiz

St.Anton am Arlberg, Avusturya

Tân Hoá, Vietnam

Taquile, Peru

Tokaj, Macaristan

Valeni, Moldova

Vila da Madalena, Portekiz

Xiajiang, Çin

Zapatoca, Kolombiya

Zhagana, Çin

Zhujiawan, Çin

Bu yıl Yükseltme Programına katılmak üzere seçilen köyler şunlar:

Asuka, Japonya

Baños de Montemayor, İspanya

Bilebante, Endonezya

Ciocane?ti, Romanya

Civita di Bagnoregio, İtalya

El Cisne, Ekvador

Iza, Kolombiya

Kale Üçağız, Türkiye

Kemaliye, Türkiye

Kfar Masaryk, İsrail

Madla, Hindistan

Ounagha, Fas

Pela, Endonezya

Puerto Octay, Şili

Sabbioneta, İtalya

Aziz Catherine, Mısır

Sarhua, Peru

Taro, Endonezya

Vila de Frades, Portekiz

Yanque, Peru