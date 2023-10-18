155 yıldır aynı tohumdan üretiliyor! Bu köyde herkes aynı tohumla ekiyor...

Yayınlanma: 18.10.2023 - 15:26

Güncelleme: 18.10.2023 - 15:26

Çukurören köyünde 155 yıldır yetiştirilen ve Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillenen kırmızı biber, köylüler tarafından kendilerine özgü yöntemlerle kurutuluyor. Daha sonra köydeki hemen hemen her evin balkonuna, duvarına ve çatısına asılarak kurutulan kırmızı biberin oluşturduğu görüntü, herkesin dikkatini çekiyor. Kurutulan biberler, öğütüldükten sonra İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok kentine gönderiliyor.

"150 YILDIR AYNI TOHUMLA ÜRETİLİYOR"

Biber Üreticisi Osman Güler, Köylerinde ağırlık olarak acı biber yetiştiğini anlatarak, "Kendimiz üretiyoruz tohumunu, ekiyoruz, haşlıyoruz, topluyoruz ve kurutuyoruz. Aşağı yukarı 150 yıllık mazisi bulunmaktadır. 150 yıldır aynı tohumla üretiliyor. Köy olarak 150 ton acı biber üretiyoruz. Genellikle İstanbul, İzmir gibi büyükşehirle gönderiyoruz. Önce dikiyoruz, diktikten 3-4 ay sonra kızarmaya başlıyor. Kızardıktan sonra alıyoruz, ipe diziyoruz. Bir topta 20 adet oluyor top halinde satıyoruz. Güneş altında 1 ay sürüyor kuruması kuruduktan sonra alıyoruz. Bu köyde her evde bu işlem gerçekleşiyor" dedi.

"BU KÖYDE HERKES YAPIYOR BU İŞLEMİ"

Biber dizim işi yapan Ayşe Dündar ise "Martta ekmeye başlıyoruz biberleri mayıs ayında ise haşlıyoruz. Tarladan topluyoruz ardından burada ipe diziyoruz. Kurutuyoruz, ipe diziyoruz ondan sonra satılıyor. 150 yıldır aynı tohumla yapıyoruz. Bu köyde herkes yapıyor bu işlemi" dedi.

Öte yandan kırmızı pul biberler İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir gibi illere gönderiliyor.