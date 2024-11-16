Black Friday indirim günleri ne zaman? Black Friday kaç gün sürüyor?
Kara Cuma yani Black Friday indirim günlerinin başlayacağı tarih, fırsat indirimlerini kaçırmak istemeyen alışveriş tutkunları tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, Black Friday indirim günleri ne zaman? Black Friday kaç gün sürüyor?
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Black Friday indirimleri kapsamında, teknolojik cihazlar, elektronik aletler ve daha birçok kategoride indirimler yer alacak. Peki, Black Friday indirim günleri ne zaman? Black Friday kaç gün sürüyor?
BLACK FRİDAY 2024 NE ZAMAN?
Black Friday olarak bilinen indirim günleri her sene Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denk geliyor. Bu yıl Black Friday indirimleri, 29 Kasım Cuma gününe denk geliyor. Bu tarihin yer aldığı hafta ve sonrasında indirim kampanyaları olacak.
BLACK FRİDAY İNDİRİMLERİ KAÇ GÜN SÜRÜYOR?
Black friday indirimleri genellikle 24 saat sürmektedir. Ancak yaşanan yoğunluklar ve artan talep nedeniyle birçok mağaza da kampanya süresi uzuyor ve indirimler 3-4 gün boyunca devam edebiliyor.
BLACK FRİDAY TARİHÇESİ
Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir.
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