AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) bu seneki akademik takvimi belli oldu. Peki, AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte gözler güz dönemi ara sınavlarına çevrildi. Peki, AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
Güz Dönemi AÖF ara sınavları 7-8 Aralık 2024 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek.
GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
Anadolu Üniversitesi, genellikle sınav tarihinden 10 gün önce, anadolu.edu.tr adresi üzerinden sınav giriş belgelerini erişime açmaktadır. Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgelerini, sınav tarihine bir hafta kala aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine giriş yaparak veya AÖF bürolarından temin edebilirler.
Etiketler: #AÖF #Sınav Giriş Belgesi #sınav
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