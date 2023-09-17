Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday ne zaman? Black Friday hangi gün? Black Friday ne demek?

Sonbahara girmemizle birlikte yurttaşlar Black Friday'ın (Kara Cuma) ne zaman olduğunu merak etti. Peki, Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday ne zaman? Black Friday hangi gün? Black Friday ne demek?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.09.2023 - 11:14
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday ne zaman? Black Friday hangi gün? Black Friday ne demek?
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En büyük alışveriş dönemlerinden biri olan Black Friday'ın ne zaman olacağı herkesi meraklandırdı. Alışveriş tutkunları araştırmalara başladı. Peki, Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday ne zaman? Black Friday hangi gün? Black Friday ne demek?

BLACK FRİDAY NE ZAMAN?

Bu yıl Black Friday tarihi, 24 Kasım Cuma gününe denk geliyor. Bu tarihin yer aldığı hafta ve sonrasında indirim kampanyaları olacak.

BLACK FRİDAY TARİHÇESİ

ABD'de Şükran günü olan Kasım’ın dördüncü cuma gününü ifade ediyor ve 1952’den bu yana Noel alışveriş sezonunun ilk günü kabul edilerek indirimler yapılıyor.

Dükkanların çok erken bir saatte hava aydınlanmadan açılması ve hava kararmadan da kapanmaması nedeniyle de bu güne 'black' adı veriliyor. Bu tabirin ilk kez Philadelphia kentinde kullanıldığı tahmin ediliyor.

Bu ifade tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedidi.


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