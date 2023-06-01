'Black Mirror'ın 6. sezonundan yeni fragman
Netflix, 'Black Mirror' dizisinin 6. sezonundan resmi fragman yayınladı. Dizi, 15 Haziran’dan itibaren tüm dünyayla aynı anda Netflix’te yayınlanacak.
Netflix'te izleyicilerle buluşan Charlie Brooker imzalı 'Black Mirror' serisi 6. sezonuyla geri dönüyor.
Yeni sezonun oyuncu kadrosunda Aaron Paul, Anjana Vasan, Annie Murphy, Auden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez, Himesh Patel, John Hannah, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera, Monica Dolan, Myha'la Herrold, Paapa Essiedu, Rob Delaney, Rory Culkin, Salma Hayek Pinault, Samuel Blenkin, Zazie Beetz gibi isimler yer alıyor.
Dizi, yeni bölümleriyle 15 Haziran’dan itibaren tüm dünyayla aynı anda Netflix’te yayınlanacak.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Altaylı: Bahçeli böyle bir lafı boş yere etmez
- Selahattin Demirtaş siyaseti neden bıraktı?
- 3 eşli milletvekili parlamentoda!
- Aktif siyaseti bıraktığını duyuran Demirtaş'tan açıklama
- Peki bu terörün sahibi kim?
- AKP'li yetkililer açıkladı: Yeni kabinede sürpriz isim!
- Demirtaş aktif politikayı bıraktı
- Tesla Model Y'nin Türkiye fiyatına büyük zam yapıldı
- Şok karar HDP'yi de sarstı: 'Birçok genel merkez oluştu'
- Bülent Ersoy’a davulcusundan tazminat davası!