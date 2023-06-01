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'Black Mirror'ın 6. sezonundan yeni fragman

Netflix, 'Black Mirror' dizisinin 6. sezonundan resmi fragman yayınladı. Dizi, 15 Haziran’dan itibaren tüm dünyayla aynı anda Netflix’te yayınlanacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.06.2023 - 12:19
'Black Mirror'ın 6. sezonundan yeni fragman
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Netflix'te izleyicilerle buluşan Charlie Brooker imzalı 'Black Mirror' serisi 6. sezonuyla geri dönüyor. 

Yeni sezonun oyuncu kadrosunda Aaron Paul, Anjana Vasan, Annie Murphy, Auden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez, Himesh Patel, John Hannah, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera, Monica Dolan, Myha'la Herrold, Paapa Essiedu, Rob Delaney, Rory Culkin, Salma Hayek Pinault, Samuel Blenkin, Zazie Beetz gibi isimler yer alıyor. 

Dizi, yeni bölümleriyle 15 Haziran’dan itibaren tüm dünyayla aynı anda Netflix’te yayınlanacak.


Netflix Black Mirror dizi fragman

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