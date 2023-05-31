'Black Mirror'da yeni bir soluk

Yayınlanma: 31.05.2023 - 14:26

Güncelleme: 31.05.2023 - 14:31

Aaron Paul, Ben Barnes, Annie Murphy, Salma Hayek Pinault ve Zazie Beetz gibi yıldızları buluşturan Black Mirror'ın yeni sezonu için geri sayım başladı. İlk sezonu 2011’de Channel 4’da ekranlara gelen ve 2016 itibarıyla macerasına dijital yayın platformu Netflix ile devam eden Black Mirror; son olarak Haziran 2019’da hayranlarıyla buluşmuştu. Dizinin yeni sezonu ise haziran ayında sevenleri ile buluşacak.

"SIFIRLAMAYA GİTTİK"

Mayıs 2022’de Black Mirror 6. sezon için yeşil ışık yakılan distopya dizisinin yaratıcısı Charlie Brooker çeşitli açıklamalarda bulundu. Brooker, dizinin orijinal formülünden "sıkıldığını” ifade ederek işleri biraz sarsmaya hazırlandıklarını belirtti. HBO’nun Westworld dizisini de anan Brooker, “Ortada Black Mirror benzeri o kadar çok distopik dizi var ki profesyonel kıskançlık beni sinirlendireceği için hiçbirini izleyemeyeceğim,” şeklinde konuştu.

“Aynı argümanları tekrar tekrar kurmak istemedim. ‘Ya bu uygulama hayatını mahvettiyse?’ veya ‘Bak! Görünüşe göre sanal gerçekliğin içindeymişsin’ gibi. Bu yüzden bir sıfırlamaya gittik.”

Daha önce paylaşılan bilgilerde, dizinin formatında bir değişikliğe gidileceği belirtilmiş ancak bu kararın nasıl bir etki yaratacağı paylaşılmamıştı. Brooker eski bir açıklamasında, “Kısmen meydan okuma, kısmen de beni ve izleyicileri taze tutmak için bu sezon bazı temel varsayımları kasti olarak alt üst ettim” demişti.

KADROYA EKLENEN İSİMLER

Yeni sezonda oyuncu kadrosunda Aaron Paul, Michael Cera, Salma Hayek Pinault, Rob Delaney, Himesh Patel, Annie Murphy, Rory Culkin, Kate Mara ve Zazie Beetz gibi isimler yer alacak.

İNTERAKTİF MACERA: BANDERSNATCH

Netflix ilk defa 2015’te Minecraft: Story Mode ile interaktif film macerasına başlamıştı. Bu türe yeni bir soluk getiren Black Mirror'ın bölümü Bandersnatch oldu.

Her bir bölümde başka bir hikayeyi ele alan Black Mirror dizisinin 5 saat 12 dakikalık interaktif bir uyarlaması olan Black Mirror: Bandersnatch, genç bir programcının maceralarını konu ediyor. Genç adam, kapsamlı bir fantastik romanı video oyunu haline getirir. Ancak romandan dönüştürdüğü bu oyun onun hayatının alt üst olmasına neden olur. Genç adam bir süre sonra gerçeklik ve sanal dünyayı sorgulamaya başlar. Büyük bir kargaşaya yol açan adam, çok geçmeden kendisini zorlu bir mücadele içerisinde bulur.