Black Mirror'ın 6. sezonu geliyor

Netflix'in en sevilen serilerinden biri olan Black Mirror'ın 6. sezon tarihi belli oldu. Bugüne kadarki en kalabalık oyuncu kadrosu 6. sezonda bulunacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 11:00
Black Mirror'ın 6. sezonu geliyor
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ABD merkezli video yayın platformu Netflix, en çok sevilen dizilerinden biri olan Black Mirror'ın yeni sezonunun geleceğini açıkladı.

Dizinin en son 5. sezonu 2020 yılında yayınlanmıştı. 3 yıl aradan sonra dizi 6. sezonunda en kalabalık oyuncu kadrosu ile geri dönüyor. 

Haziran ayında yayınlanacak olan Black Mirror'ın 6. sezon fragmanı da yayınlandı. 

Dizinin yaratıcısı Charlie Brooker, Tudum blogunda verdiği bir röportajda 6. sezon ile ilgili "Kısmen bir meydan okuma olarak ve kısmen de hem benim hem de izleyici için her şeyi taze tutmak için bu sezona ne bekleyeceğime dair kendi temel varsayımlarımdan bazılarını kasıtlı olarak alt üst ederek başladım" ifadelerini kullanıdı. 


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