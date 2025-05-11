Blake Lively-Justin Baldoni davasında yeni gelişme: Taylor Swift ifadeye çağırıldı

Yayınlanma: 11.05.2025 - 13:24

Güncelleme: 11.05.2025 - 13:24

Uzun bir aradan sonra “Bizimle Başladı Bizimle Bitti” filmiyle beyazperdeye dönen Blake Lively, filmdeki rol arkadaşı ve aynı zamanda yönetmen olan Justin Baldoni hakkında birkaç ay önce cinsel taciz ve itibarını yok etmeye çalışma iddialarıyla dava açmıştı.

Hakkındaki suçlamaları kesin bir dille reddeden Justin Baldoni ise karşı hamle yaparak Blake Lively ve eşi Ryan Reynolds’a 400 milyon dolarlık iftira davası açmıştı.

ÜNLÜ ŞARKICI TAYLOR SWIFT TANIK OLARAK MAHKEMEYE ÇAĞRILDI

Dava süreci devam ederken dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Baldoni, Lively’yi filmin prodüksiyonu üzerinde daha fazla kontrol elde etmek amacıyla yakın arkadaşı Taylor Swift’i kullanmakla suçladı. Bu iddiaların ardından Taylor Swift, tanık olarak ifade vermek üzere mahkemeye çağrıldı.

"FİLM SETİNE HİÇ AYAK BASMADI"

Ünlü şarkıcının ekibinden TMZ’ye yapılan açıklamada, “Taylor Swift bu filmin setine hiç ayak basmadı, oyuncu seçimi veya yaratıcı kararlarda yer almadı, filmin müziğini de yapmadı. Dünya turnesinde olduğu için filmi, yayınlandıktan haftalar sonra bile izleyemedi” ifadelerine yer verildi.

Swift’in temsilcisi açıklamasını, “Taylor’ın bu filmle bağlantısı yalnızca ‘My Tears Ricochet’ adlı şarkının kullanımına izin vermesiydi” sözleriyle tamamladı.

DURUŞMALAR 2026'DA BAŞLAYACAK

Hollywood’da büyük yankı uyandıran dava kapsamında duruşmaların Mart 2026’da başlaması planlanıyor. Taylor Swift’in mahkemeye gelip ifade verip vermeyeceği ise henüz kesinleşmedi.