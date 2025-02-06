Blake Lively ve Anna Kendrick başrolde... 'Küçük Bir Rica'nın devam filminin ismi belli oldu!

Yayınlanma: 06.02.2025 - 15:08

Güncelleme: 06.02.2025 - 15:08

Anna Kendrick ve Blake Lively'yi yeniden bir araya getiren ve dünya prömiyeri 7 Mart'ta yapılacak olan "Küçük Bir Rica"nın devam filmi 2025 SXSW Festivali'nin açılış filmi olacak. 2018 yapımı orijinal A Simple Favor filmi Lionsgate tarafından dünya çapında 100 milyon dolara yakın hasılatla sinemalarda gösterime sunulmuştu.

2018 yapımı sevilen "A Simple Favor"ın (Küçük Bir Rica) merakla beklenen devam filmi "Another Simple Favor"da (Başka Bir Küçük Rica) ilk olarak Mart 2024’te yalnızca Prime Video üzerinden yayımlanacak bir film olarak duyurulmuştu. Ancak Feig, daha sonra IndieWire’a verdiği röportajda, filmin bir sinema gösterimi alabileceğini söyledi.

Another Simple Favor, Stephanie Smothers (Kendrick) ve Emily Nelson'ın (Lively) Emily'nin zengin bir İtalyan işadamıyla yapacağı abartılı düğün için İtalya'nın güzel Capri adasına dönüşünü konu alıyor. Göz alıcı konukların yanı sıra, Marina Grande'den Capri şehir meydanına giden yoldan daha fazla virajlı bir düğün için cinayet ve ihanet bekleyin. Filmde ayrıca Andrew Rannells, Bashir Salahuddin, Elizabeth Perkins, Michele Morrone ve Alex Newell ile Henry Golding ve Allison Janney rol alıyor.