Michael Moore duyurdu: Blake Lively ve Justin Baldoni davası belgesel oluyor!

Yayınlanma: 27.01.2025 - 16:41

Güncelleme: 27.01.2025 - 16:41

"Bizimle Başladı Bizimle Bitti" filminin başrollerini paylaşan Blake Lively ve Justin Baldoni, filmden sonra birbirlerine açtıkları cinsel taciz ve karalama davalarıyla gündemden düşmüyor.

Ünlü belgeselci Michael Moore, ikili arasındaki yasal mücadeleyi konu alan bir belgesel hazırlığında olduğunu duyurdu.

Uzun süredir yeni bir proje üzerinde çalışmayan Oscar ödüllü belgeselci Michael Moore, bu dikkat çeken davaları inceleyeceğini açıkladı.

Deadline'a konuşan Moore, yeni projesiyle ilgili ipuçları vererek, "Evet, son birkaç aydır bir şey üzerinde çalışıyorum, ancak şu anda bunun hakkında detaylı konuşamam" dedi.

Moore, daha sonra yaptığı açıklamada şunları ekledi:

“Bunlar hakkında konuşabileceğim zaman çok ilginç hikayeler anlatacağım. Mesela Blake Lively, Justin Baldoni ve Wayfarer’ın benim bir film yapmaya çalışmamla ne ilgisi var... Bu süreçte sessiz kalmamız gerektiğinin farkındayım, ama bu beni asla durdurmadı. 35'inci yılımdayım ve yapımcılarımla birlikte bu projeye odaklandık.”

NE OLMUŞTU?

Uzun bir aradan sonra Bizimle Başladı Bizimle Bitti filmiyle beyazperdeye dönen Blake Lively, filmdeki rol arkadaşı ve yönetmeni Justin Baldoni’ye cinsel taciz suçlamasıyla dava açmıştı. Lively, Baldoni’nin film çekimleri sırasında kendisine cinsel taciz sayılabilecek davranışlarda bulunduğunu, fazla kilolarını sürekli gündeme getirdiğini, senaryoda yer almayan cinsellik içeren sahneleri filme ekletmeye çalıştığını ve itibarını zedelemeye çalıştığını iddia etmişti.

BALDONİ'DEN KARŞI DAVA

Bu iddiaların ardından Justin Baldoni, Blake Lively’nin suçlamalarını ve iddialarını New York Times’a taşıması üzerine 250 milyon dolarlık bir iftira davası açtı. Baldoni, bununla da yetinmeyerek Blake Lively ve eşi Ryan Reynolds’a karşı 400 milyon dolarlık başka bir iftira davası açtı ve çiftin filmi gasp etmeye çalıştığını ileri sürdü.

YENİ BİR BELGESEL PROJESİ

Bu karmaşık hukuki süreç, Michael Moore’un dikkatini çekti ve 70 yaşındaki usta belgeselci, konuyla ilgili sessiz bir şekilde çalışmalara başladığını ifade etti. Moore, "Risklerin farkındayım ama bu beni durdurmayacak," diyerek belgesel üzerinde yoğunlaştıklarını belirtti.