Blok3'ün 'Obsesif' adlı albümü ve albüme bağlı çok sayıda şarkısı Spotify'dan kaldırıldı. Rapçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duruma sert tepki gösterdi. Peki, Blok3'ün şarkıları Spotify'dan kaldırıldı mı? Blok3'ün şarkıları Spotify'da neden yok?

BLOK3'ÜN ŞARKILARI SPOTIFY'DAN KALDIRILDI MI?

Blok3'ün başta "Kusura Bakma" olmak üzere birçok şarkısı Spotify'dan aniden kaldırıldı. Bu durum kısa sürede fark edildi ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

BLOK3'ÜN ŞARKILARI SPOTIFY'DAN NEDEN KALDIRILDI?

Spotify platformundan kaldırılan içeriklerle ilgili araştırma başlattığını belirten Blok3, yaşananların 'Sahte claim' (asılsız telif bildirimi) kaynaklı olduğunu öne sürdü. Hesap güvenliğiyle ilgili de şüpheleri olduğunu ifade eden rapçi, olayın arkasındaki kişi ya da kişileri bulacağını ve süreci hukuki boyuta taşıyacağını açıkladı.