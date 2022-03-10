Böbrek sağlığını korumak için bu uyarılara dikkat!
Kronik böbrek hastalığının önemli bir toplum sağlığı sorunu olduğunu belirten Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Memnune Sena Ulu, “Ülkemizde her 6-7 kişiden birinde kronik böbrek hastalığı bulunmaktadır. Hastalık son aşamaya kadar belirti vermeden ilerleyebildiğinden, pek çok böbrek hastasının hastalığından haberi olmamaktadır” dedi. Ulu, böbrek sağlığını korumak için önemli uyarılarda bulundu.
Türkiye’de 70 binin üzerinde ileri evre böbrek yetersizliği olan diyaliz hastası; 20 bin civarında böbrek nakilli ve tedavisi devam eden hasta olduğunu açıklayan Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Memnune Sena Ulu, “Toplumumuzda her 6-7 kişiden birinde kronik böbrek hastalığı mevcuttur. Bu hastalar gelecekte diyaliz ya da nakil hastası olma adayıdır ancak çoğu hastalığından habersizdir. Çünkü kronik böbrek hastalığı son döneme kadar belirti vermeden ilerleyen, sessiz ve sinsi bir hastalıktır” diye konuştu. Prof. Dr. Memnune Sena Ulu, 10 Mart Dünya Böbrek Günü dolayısıyla uyarılarda bulundu.
BU HASTALAR DAHA FAZLA RİSK ALTINDA
Erken evrelerden itibaren hastalığın fark edilmesinin çok önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ulu, kronik böbrek hastalığına yakalanma riski daha yüksek olan kişileri şu şekilde açıkladı:
“Diyabet, hipertansiyon, polikistik böbrek hastalığı, ailesel geçişli böbrek hastalığı olan kişilerde, kronik böbrek hastalığı riski çok yüksektir. Erken evrelerden itibaren hastalığın fark edilmesi, kronik böbrek hastalığının ilerleme hızını yavaşlatabilir, bazen durdurulmasını da sağlayabilir. Ancak ileri evrelerde tanı konulması durumunda, bu ihtimal önemli oranda azalacaktır.”
DÜZENLİ MUAYENEYLE RİSKLERİNİZİ AZALTIN
Prof. Dr. Memnune Sena Ulu, kronik böbrek hastalığının farkındalığını artırmak amacıyla Türk Nefroloji Derneği tarafından 2021 yılında yapılan tarama sonuçlarını paylaştı. Prof. Dr. Ulu, “Böbrek hastalığı riski açısından 3 bin kişi taranmış olup, her 3 kişiden birinde hipertansiyon, her 5- 6 kişiden birinde idrarda protein kaçağı ve her iki kişiden birinde artmış böbrek hastalığı riski saptanmıştır” diye konuştu.
Böbrek sağlığı için risk grubundaki hastaların düzenli olarak nefroloji hekimini ziyaret etmelerinin, erken tanı ve tedavi için çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ulu, “Hastaların farkındalığının artırılması, uygun takip ve tedavilerin daha erken yapılabilmesinin sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla, bu yıl Dünya Böbrek Günü’ndeki temamız Koruyucu Nefroloji olarak belirlenmiştir. Böbrek hayattır, sağlıklı böbrek; sağlıklı hayat demektir” açıklamasında bulundu.
BÖBREK SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN BU UYARILARA DİKKAT
Prof. Dr. Memnune Sena Ulu, böbrek sağlığının korunmasına yönelik dikkat edilmesi gereken noktaları ise şu şekilde sıraladı;
“Gün içerisinde yeterli sıvı alımına dikkat edilmeli, suyun yerini herhangi bir içeceğin tutmadığı unutulmamalıdır.
Düzenli egzersiz, hareketli yaşam alışkanlık haline getirilmelidir.
Kilo kontrolü sağlanmalı, dengeli beslenmeye özen gösterilmelidir.
Tütün ve tütün ürünleri bırakılmalı, alkol kullanımından kaçınılmalıdır.
Diyabet - hipertansiyon gibi hastalıklarda düzenli nefroloji kontrolleri ihmal edilmemelidir.”
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